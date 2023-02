Palmas terá vacinação contra a Covid em shopping e feira nesse fim de semana; veja os horários

Doses contra a gripe também serão aplicadas nos dois locais. Para se vacinar, basta apresentar documentos pessoais, cartão de vacina e cartão do SUS. Palmas terá dois pontos de vacinação nesse fim de semana

Os moradores de Palmas poderão se imunizar contra a Covid e a gripe em dois pontos diferentes, em Palmas, nesse fim de semana. No sábado (11), equipes estarão no Shopping Capim Dourado para aplicar as doses. Já no domingo (12), a ação será realizada na feira do Jardim Aureny I.

Veja os horários:

Sábado – das 13h às 19h – Shopping Capim Dourado

Domingo – das 8h às 12h – Jardim Aureny I

A vacina contra a Covid-19 será aplicada para todos os usuários com 12 anos ou mais. Já a dose contra a gripe é voltada para todas as pessoas acima de seis meses de vida.

Para se vacinar, o interessado deve apresentar cartão de vacina, cartão do SUS e documentos de identificação com foto.

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Maressa Castro, os usuários devem aproveitar essa oportunidade para completar o esquema vacinal antes do período do carnaval onde ocorre maior aglomeração e chances de contatos com o vírus da Covid-19.

“Como é típico neste período, muitas pessoas viajam, vão às festas nos blocos ou realizam alguma atividade em conjunto com outras pessoas, por isso é importante estar com as vacinas em dia”.

