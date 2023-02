Palmito pupunha grelhado com pesto de taioba formam dupla caiçara deliciosa; aprenda

Chef de cozinha Tadeu Reis ensinou o passo a passo da receita. Culinaria #013: Aprenda a fazer um medalhão de palmito com pesto de taioba

As delícias da comida caiçara combinam muito com o verão. Alguns alimentos encontrados nas comunidades do litoral de São Paulo rendem pratos saborosos e super saudáveis. O chef de cozinha Tadeu Reis uniu ingredientes regionais e criou o prato prático e delicioso: um medalhão de palmito pupunha grelhado com pesto de taioba (confira a receita abaixo).

CLIQUE AQUI E VEJA TODAS AS RECEITAS DO G1 SANTOS

O Culinária #013 está na Temporada de Verão, com receitas leves, refrescantes e lindos cenários da Baixada Santista.

Em entrevista ao g1, o chef de cozinha Tadeu Reis, do restaurante O Farol, em Guarujá, no litoral de São Paulo, explicou que o palmito pupunha é um dos ingredientes principais da receita. Para deixá-la mais prática, o chef recomenda utilizar o palmito em conserva em tolete, que não está cortado em rodelas, e poderá ser grelhado.

Já a taioba é uma hortaliça grande, de cultivo fácil e que pode ser encontrada facilmente nos mercados. O sabor das folhas é semelhante ao do espinafre. Na hora da compra, é preciso atenção. A taioba-brava não é indicada para o consumo pois possui substâncias tóxicas. Por isso, recomenda-se apenas o consumo da taioba-mansa.

“A planta tem um verde bem vivo, as fibras são bem vivas e presentes. Ela é verde por inteira. Já a que não é comestível, […] ela já é mais arroxeada, puxada para o roxo. E, não é um verde vivo, é mais escuro. Essa não consome”, explica o chef.

Palmito grelhado com pesto de taioba feito pelo chef de cozinha Tadeu Reis

Mariane Rossi/g1

O primeiro passo da receita é lavar as folhas de taioba. Em seguida, preparar o palmito, cortando-o ao meio e levando-o para a grelha ou para uma frigideira com azeite.

A segunda etapa da receita compreende o preparo do pesto, feito com a taioba. As folhas devem ser cortadas em tiras, retirando a seiva da planta. Depois, as folhas são levadas para o liquidificador junto com o azeite e as nozes. Se desejar um molho mais líquido, bata por mais tempo.

Após misturar bem os ingredientes, é hora de adicionar o queijo ralado e o sal, se nessário. Na hora de servir, basta dispor os palmitos grelhados e cobrir com o pesto de taioba (veja a receita completa em vídeo, no início da reportagem, ou em texto abaixo).

Chef de cozinha Tadeu Reis em entrevista a jornalista Mariane Rossi, do g1

Danilo Santos

Confira a receita:

Ingredientes

Palmito pupunha

3 folhas médias de taioba sem os talos

150 a 200 ml de azeite

50 gramas de queijo parmesão ralado

100 gramas de nozes

Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Lave e corte as folhas da taioba em tiras, retirando a seiva da planta.

No liquidificador, bata a taioba com o azeite até formar uma pastinha

Em seguida, transfira o conteúdo do liquidificador para um pote. Acrescente o queijo ralado e as nozes trituradas na faca previamente. Reserve.

Corte os palmitos em conserva ao meio, em duas bandas

Em uma frigideira com teflon, coloque um fio de azeite e grelhe a parte interna e externa do palmito. Quando ficar bem douradinho, retire da panela.

Coloque o pesto de taioba em cima do palmito e sirva.

Bom apetite!

Palmito grelhado com pesto de taioba feito pelo chef de cozinha Tadeu Reis

Mariane Rossi/g1

Palmito grelhado com pesto de taioba feito pelo chef de cozinha Tadeu Reis

Mariane Rossi/g1

valipomponi