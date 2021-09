Palombelli non ha pace, Stop improvviso a Forum dopo la rissa dietro le quinte. Berlusconi furioso, cos’è successo

Scontro molto acceso a Forum tra due opinionisti, al punto che Barbara Palombelli è dovuta intervenire per riportare l’ordine in studio e stoppare la trasmissione. Giorno dopo giorno nel programma vediamo due contendenti che affidano i loro diverbi alle decisioni di un giudice. Spesso si tratta di attori, ma ugualmente le problematiche che si trattano sono ispirate a storie vere e a lettere che i telespettatori inviano alla produzione della trasmissione Mediaset. Spesso diventa subito chiaro quale delle due parti è in torto e quale ha ragione, altre volte sia il pubblico che gli opinionisti si dividono tra l’una e l’altra.

Il caso di Forum che ha scatenato il litigio è quello di Federico e Francesco, rispettivamente padre adottivo e figlio. Il secondo ha chiamato in causa il primo per ottenere l’aiuto economico per terminare gli studi pur andando via di casa. Il caso viene quindi affidato alla giudice Melita Cavallo. Francesco non ha belle parole per la sua famiglia adottiva, e più di una volta viene ripreso dalla stessa Barbara Palombelli dopo aver offeso suo padre senza un reale motivo. Il signor Federico, dal suo canto, incassa molti colpi senza contraccambiare. Ma alcune parole hanno fatto nascere il dibattito in studio.

“Mia madre è un’ex prostituta, mio padre è una femminuccia. Non ce la faccio più, mio padre è una nullità, un fallito.” Sono queste le parole che Francesco usa nei confronti del papà durante la puntata di Forum. Quindi si rivolge direttamente a Federico: “Sei pelato, sei alto 1,60 e io mi vergogno. Mai mi sono riconosciuto in quest’uomo. Ha un carattere da femminuccia, succube di tutti in casa”. A quel punto interviene Barbara Palombelli per sgridare il ragazzo, ingiustamente offensivo nei confronti di un uomo che, dopo tutto, lo ha cresciuto pur non avendolo dato alla luce.

Giulia Campesi, opinionista di Forum, interviene in difesa di Francesco. “Nessuno ha vissuto l’esperienza di questo povero ragazzo, non giudichiamo”. A quel punto interviene Paolo Ciavarro che, invece, difende il padre: “Senti Giulia, una rabbia così la accetto da uno che è cresciuto per strada senza genitori. Ok?”. Ma la rabbia è insita in ognuno di noi e può diventare forte e pericolosa anche in una famiglia apparentemente perfetta. Questo Giulia sembra comprenderlo e non demorde, rispondendo al collega: “Tu pensi così perché non hai avuto un padre del genere”.

Comincia così il botta e risposta tra i due opinionisti di Forum. Ciavarro le risponde: “Vero, ho avuto un altro padre io. Ma i genitori possono sbagliare”. Ma Giulia continua imperterrita a prendere le difese di Francesco: “Nessuno può giudicare, perché nessuno di voi ha avuto un’esperienza come quella di Francesco”. Un discorso che può essere giusto nella vita reale ma non in un programma televisivo. “Che c’entra? Tu tantissime volte dai delle opinioni anche se non hai vissuto le esperienze. Che stai dicendo?” la rimbrotta Paolo. “Io sono in tv e ogni tanto rompo gli schemi”, termina lei. A quel punto interviene Barbara Palombelli a mettere fine alla discussione tra i due interrompendo la trasmissione

Insomma sembra proprio che i guai per la Palombelli non vogliano terminare nè le polemiche legate al programma. Qualche giorno fa ha fatto molto discutere la frase pronunciata dalla giornalista riguardo i femminicidi e risultata controversa. A quanto pare queste polemiche non piacerebbero affatto a Piersilvio Berlusconi che vorrebbe maggiore rigore nelle sue trasmissione. Che quindi Forum sia destinato davvero alla chiusura? o a cambiare conduttrice? Tutto è possibile.

