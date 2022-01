Pamela Anderson, arriva il quinto divorzio: “Dan è uno str****”

A solo un anno dal fatidico sì Pamela Anderson ha annunciato la fine della sua unione con Dan Hayhurst, il bodyguard di cui si era innamorata in piena emergenza Coronavirus. Per l’attrice si tratta del quinto divorzio.

Pamela Anderson: il quinto divorzio

Un altro matrimonio naufragato per Pamela Anderson: la celebre star di Baywatch ha detto addio a Dan Hayhurst, il bodyguard di cui si era innamorata durante il lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus. Secondo alcuni fonti riportate da Page Six, l’attrice ha definito il marito “cattivo, non collaborativo, ma soprattutto uno str***o”. I due si erano sposati appena un anno fa e in gran segreto, ma a quanto pare anche questa unione della Anderson non era destinata a durare.

Pamela Anderson: i matrimoni

In passato l’attrice è stata sposata con Tommy Lee (padre dei suoi figli Brandon e Dylan), con Kid Rock (ma le nozze erano durate solo quattro mesi), con il giocatore di poker Rick Salomon e con il produttore Jon Peters. Per diversi tempi le è stata anche attribuita un’importante relazione con Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Al momento non è chiaro se l’attrice sia single o se ci sia già qualcuno di speciale nel suo cuore.