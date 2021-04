Pamela Lolli: tra a amore e ricordi il retroscena della grande star del porco si racconta

Comincio con una frase della bellissima Anna Moana Pozzi: “La gente vive male la propria sessualità. La vera perversione è la routine, l’abbruttimento nel lavoro quotidiano. La pornografia invece esalta il lato oscuro del desiderio. Il sesso è anche nero,contorto,corrosivo; Non è sempre una cosa Solare ,gioiosa. A me piace l’Oscenità; mi annoia invece la volgarità ,che è cattivo gusto e basta’ osceno è Sublime! Con questa frase mi rispecchio in modo totale!: Inoltre vorrei ricordare con grande stima ed affetto il Grande Riccardo Nicolò Schicchi

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Inizialmente non è stata facile, tuttavia anche grazie ai miei genitori ho imparato a prendere le cose di petto, ho fatto anch’io i miei sbagli e non me ne pento perché mi hanno resa ciò che sono oggi. Cerco di prendere anche nelle situazioni più buie il buono e vado avanti. In ambito lavorativo è da qualche mese che mi sono effettivamente approcciata al mondo dei social, soprattutto a causa della pandemia.

Ci racconti in breve la storia del tuo nuovo tatoo?

L’ultimo tatoo l’ho fatto un po’ approfittando del fatto che sul braccio avessi una fatina, che avrebbe dovuto rappresentare Trilly, ma ahimè era tutt’altro, ve lo assicuro. Insomma la cover-up è stata fatta da Luigi Vitolo di Virus Ink Tatoo, davvero in maniera fantastica, mi ha perfettamente riportato il disegno che c’era sul prospetto che aveva ideato. Si tratta di una pantera, nella quale mi ci rivedo per molti aspetti. Innanzitutto è un simbolo che si associa alla maternità, e amo mia figlia con tutto il mio cuore. In più essa esprime potenza, resistenza, sensualità e coraggio.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

A livello di relazioni le uniche che da qui a molti anni sto curando sono quelle con la mia famiglia e con mia figlia, oltre che con i nostri due cagnolini. Questi ultimi c’è da dire che mi hanno dato più di quanto abbiano fatto certi esseri umani, l’amore di un cane è infinito davvero. L’amore vero per me è stato quello dei miei genitori: un amore pulito, puro, spontaneo, dove le parole dette al momento della promessa hanno avuto un senso. Mio padre ha aspettato anni per poter stare con mia madre, nonostante quest’ultima provenisse da una famiglia più che umile. Hanno deciso di costruirsi una famiglia e l’hanno curata fino in fondo, facendo molti sacrifici e gliene sono grata ogni giorno. Hanno sempre affrontato tutti i problemi che gli si ponevano davanti, senza mai arrendersi. Quando uno dei due cadeva, l’altro era lì pronto per rialzarlo e continuare ad andare avanti. Certo, i litigi e tutto ci sono stati ed è giusto che ci siano, ma sempre di testa. Sono sempre stati pronti a fare un passo indietro. Per me la persona giusta non è ancora arrivata, attualmente per me gira tutto intorno alla mia famiglia, e non ho interessi amorosi all’infuori di essa. L’amore della mia vita principalmente è uno: mia figlia. Ho sempre messo lei prima di tutto e tutti, è davvero la mia ragione di vita. Mi sento fortunata ad averla e non permetterei mai che le accadesse qualcosa. Certo, abbiamo anche noi i nostri battibecchi, ma quello che amo del nostro rapporto è come se fossimo migliori amiche. Ciò conia quello che per me è alla base degli amori duraturi: oltre all’amore è molto importante curare l’amicizia e la fiducia. Essere sinceri, trasparenti, aiutarsi e sostenersi a vicenda. E’ così che siamo sempre andate avanti.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Assolutamente Brigitte Bardot, secondo me è una gran persona, l’ammiro molto e condivido pienamente il suo attivismo nei confronti degli animali, perché anche per me è molto importante. Donna sensuale, artista a 360° gradi.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Attualmente faccio parte della Model Nikita Agency, composta da Giovanni ‘Johnny’ Cancellieri (Fondatore – Webmaster – Producer), Jennifer Lovers (Management – Regia – Co-Producer), Gianluca Salerno (Direttore artistico), Monika Treffen (Redazione – Annunci – Social Manager) e Linda Blair (Redattrice). Sto cercando di concentrarmi sull’impegno da influencer e non vedo l’ora che riprenda tutto perchè dovete sapere che sono una persona che non sa star ferma, devo tenermi impegnata. Penso di essere un’artista poliedrica. Posso solo dire che se ne vedranno tante e delle belle, come ad esempio il Flash Mob che si terrà a Roma il 24 aprile 2021, che sarà importante perchè non è altro che un evento di beneficenza per gli animali, dal titolo ”Mi fido di te”…

Come sei nella vita privata?

Sono solare, adoro stare con la mia famiglia e adoro soprattutto passare del tempo con mia figlia. Ricordo quando in quarantena passavamo le nottate a parlare, senza mai stancarci e dandoci forza a vicenda.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

”capissero” relativamente. Dico così perché le persone che mi sono vicine o che comunque hanno avuto a che fare con me, sanno. Sono sempre stata e sono tutt’oggi una persona rispettosa e puntuale, non ho mai fatto un qualcosa con un fine di cattiveria. La spontaneità fa parte di me, mi piace molto socializzare e parlare con la gente. Sono sempre stata una persona curiosa e volenterosa di fare. Non mi sono mai fermata, metto grinta e impegno in tutto ciò che faccio.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Sono molto legata ad alcune vicende con mio padre, che mi ha insegnato molto. Ricordo quando mi portava a fare lunghe passeggiate per la città e l’ho sempre ammirato perché nonostante tutti i problemi che gli si sono posti davanti, non ha mai perso il suo esser buono. Per fare qualche esempio, mi vien da sorridere: quando trovava portafogli o altro di valore si è sempre fatto in quattro per cercare il proprietario di quella data cosa, così come anche mia madre. E’ stata una persona fantastica e non passa giorno che io non pensi a lui.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia plastica?

Assolutamente pro. Sono del parere che ovviamente ci si debba rivolgere a persone realmente competenti perché si tratta sempre di una branca della medicina e con le operazioni non si scherza, e non vedo perché una persona non possa ”cambiare”, ”modificare” un qualcosa che non gli piace di sé o che comunque non riesce ad accettare. La vita è una, va vissuta e l’amor proprio è importante.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

In primis la mia famiglia e mia figlia, la quale è sempre pronta ad ascoltarmi ed a sostenermi, oltre che a darmi svariati consigli su determinate cose. Di certo i miei genitori hanno fatto sacrifici su sacrifici, quando ne ho avuto bisogno perchè stavo cercando di affermare una mia indipendenza economica mi hanno aiutata sicuramente.

Un tuo sogno nel cassetto?

Continuare per la mia strada fino ad arrivare a realizzarmi pienamente (non che adesso io non sia soddisfatta di tutto il percorso che ho fatto, però ho sempre voglia di dare il massimo e di uscire dalla comfort-zone per migliorarmi e crescere) e vedere mia figlia realizzarsi e crearsi un futuro.