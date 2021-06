pamela-prati,-confidenze-e-rabbia:-l’affondo-sui-colleghi,-come-sta-oggi

La showgirl sarda, in una lunga intervista a Chi Magazine, racconta come è riuscita a riemergere dallo scandalo ‘Mark Caltagirone’

Pamela Prati, a circa due anni dallo scandalo ‘matrimonio fantasma’ con Mark Caltagirone, afferma di essere rinata. Intervistata da Chi Magazine, ha fatto il punto sulla sua carriera e la sua situazione personale. Oggi nel suo cuore non c’è nessuno, ma va bene così, assicura la showgirl sarda che a bocce ferme dice di aver vissuto “due lockdown”. Uno è quello che tutti hanno vissuto a causa della pandemia dettata dal Covid, l’altro è giunto prima, quello appunto del post nozze fantasma. Un periodo duro, in cui si è chiusa in sé, per riflettere e metabolizzare quel che è accaduto.

“Sono corteggiatissima, ma in questo momento sto bene da sola”, spiega al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dall’altro lato dice di avere il cuore aperto e di non precludersi nulla, a patto che arrivi un principe azzurro in grado di stregarla. Quindi si torna a parlare del caso Mark Caltagirone. “Io sono vittima”, ribadisce la Prati. C’è chi ha un’idea differente ed è convinto che lei, assieme alle agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sapesse tutto e volesse organizzare un matrimonio fake per avere un ritorno di visibilità. La 62enne sarda ha però un’altra versione e anzi sostiene di aver “rinunciato a tantissimi soldi” per riavere la sua “libertà”.

Secondo Pamela l’argomento delle truffe amorose coinvolge o ha coinvolto anche altri vip. Lei ha avuto, nella sfortuna, la fortuna, sempre a suo dire, di “aver acceso un faro” su tali vicende. Quindi afferma una volta di più che lei è una “vittima” e come tale dovrebbe essere “compresa”. A questo punto se la prende anche con la tv: “Per gli ascolti, per la legge a volte diabolica della tv, la vittima viene calpestata, come lo sono stata io”.

La Prati, seppur non fa nomi e cognomi, si scaglia poi contro i suoi colleghi del mondo dello spettacolo, dicendo di essere stata abbandonata da tutti. “L’adorato mondo dello spettacolo è solo falsità e zero solidarietà. Vince solo chi è spietato”, tuona. La conduttrice passa poi a spiegare che quando accadde il patatrac si sentì parecchio ferita. Non adesso: oggi ha recuperato sicurezza, i biasimi e le malelingue non la toccano più. “Sono rinata”, ribadisce. Mark Caltagirone è archiviato. O forse no: Pamela assicura infatti che sta lavorando a un secondo libro, sempre a tema ‘Caltagirone, e dice che rivelerà tutto, anche ciò che nessuno ancora sa.