pan-d’arancia,-la-torta-ricca-di-vitamina:-il-segreto-per-farla-sofficissima,-che-si-scioglie-in-bocca.-ne-basta-mezzo-bicchiere

Se amate i dolci aromatici, ecco la ricetta originale del Pan d’arancia, il dolce palermitano con arance intere frullate. Diffuso da tempo sul web, è velocissimo da realizzare in 5 minuti, poi via in forno, ed eccolo: soffice, profumato e senza burro! Per realizzare questa torta si utilizza l’arancia intera, quindi sia la buccia che la polpa, che viene frullata con il frullatore ad immersione insieme agli ingredienti: in questo modo si otterrà in poco tempo un impasto cremoso e molto aromatico, che una volta in forno sprigionerà un profumo irresistibile.

Si presenta come una torta all’arancia alta, morbida ed umida, dal gusto intenso di arancia, perfetta da gustare a colazione o per accompagnare il tè del pomeriggio: sorprenderà per la sua consistenza morbida e il gusto avvolgente!

Pan d’arancia

Ingredienti

un’arancia intera

scorza di un’arancia, grattugiata

un bicchiere di latte

mezzo bicchiere di olio di semi di arichidi

3 uova

350 g di farina

150 g di zucchero

una bustina di lievito vanigliato in polvere per dolci

un pizzico di sale

a piacere:

a piacere: 60 g di gocce di cioccolato fondente

zucchero a velo vanigliato

marmellata di arance

glassa di zucchero e arancia

Preparazione

Affettate le arance e riducetele a pezzi, versatele in una ciotola con il latte e l’olio, ( mi raccomando ad usare quello di arachidi, farà venire la torta ancora più soffice rispetto ad altri olii) ed iniziate a frullare con un frullatore ad immersione; quando il composto sarà omogeneo, aggiungete la la farina mischiata con lo zucchero e il lievito, e le uova; continuate a frullare tutto fino ad ottenere un composto cremoso; a piacere aggiungete le gocce di cioccolato.

Versatelo in una teglia unta e infarinata, e cuocete il pan d’arancio in forno già caldo a 180°C per 40 minuti, provando la cottura con uno stecchino; una volta cotto sfornatelo e lasciatelo intiepidire. Servite il Pan d’arancia con una spolverata di zucchero a velo, oppure spennellate sulla superficie della torta un velo di marmellata di arance, o coprite la superficie con una glassa di zucchero e arancia.

ricette dal blog Caos&Cucina

