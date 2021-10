pan-di-mela-magico,-pronto-in-5-minuti:-la-torta-che-si-fa-direttamente-nel-frullatore,-velocissima-e-buonissima

Ecco a voi un dolce super facile, super veloce e soprattutto super goloso: il PAN DI MELA. Il dolce pronto in 5 minuti è un dessert con le mele che si prepara veramente in pochissimi minuti, quindi perfetta per quando si vuole preparare un dolcetto in poco tempo, anche quando si hanno ospiti improvvisi, regalando grande gioia per il risultato ottenuto. Si tratta di una torta che quasi non richiede lavorazione, infatti si prepara senza impastare, cioè senza sbattitore o planetaria, ma solo mescolando gli ingredienti con una frusta a mano, come se si volesse preparare una pastella o anche un semplice frullatore.

Nonostante l’assenza di lavorazione, La Pan di mela in 5 minuti vi permetterà di portare in tavola un dolce incredibilmente soffice, profumato e aromatico, dalla consistenza leggera, arricchito dal sapore e dall’umidità delle mele. Io ho preferito mettere le mele a fettine sottili in superficie, ma se preferite potrete aggiungerle anche direttamente nell’impasto. Insomma una torta veramente sensazionale, che si prepara in un batter d’occhio!

La Pan di mela in 5 minuti può essere preparata anche senza lattosio, utilizzando il latte vegetale, invece di quello vaccino classico. Inoltre la ricetta è anche senza burro, quindi perfetta per chi preferisce i dolci soffici e leggeri, che hanno pochi grassi. Per aromatizzarla io ho scelto la scorza del limone e la cannella, due sapori che perfettamente si abbinano alle mele. Potrete scegliere anche l’estratto di vaniglia o la scorza dell’arancia.

Pan di mela in 5 minuti

Preparazione:10 Minuti

Cottura:45 Minuti

Difficoltà: Molto facile

Porzioni:6 Persone

Costo: Basso

Ingredienti

1 uovo

180 g Zucchero

300 g farina

16 g lievito per dolci

70 g burro

2 mele

q.b. Zucchero a velo per la superficie

Pan di mela in 5 minuti, Preparazione

Preparare questo goloso pan di mela è facilissimo, quasi banale! Innanzitutto, in un mixer, montate l’uovo con lo zucchero fino a creare una spuma chiara; unite il burro ammorbidito a temperatura ambiente, la farina setacciata con il lievito e frullate tutto. Aggiungete le mele, io per comodità e velocità le ho tagliate a pezzettoni grossi togliendo prima il torsolo con un levatorsoli.

Frullate il tutto in modo che tutti gli ingredienti siano ben amalgamati e versate l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata oppure foderata di carta da forno o solo inumidita da acqua se utilizzate gli stampi in silicone. Cuocete il vostro dolce in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti e fate la prova stecchino prima di spegnere. Spolverate la superficie del vostro pan di mela con dello zucchero a velo non appena si sarà intiepidito. Sentirete che bontà! Iscriviti al nostro gruppo Facebook per condividere con noi le ricette e scoprire tutti i segreti dei nostri chef

da Ricettedalmondo.it

L’articolo Pan di mela magico, pronto in 5 minuti: La torta che si fa direttamente nel frullatore, velocissima e buonissima proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.