Pan di pesco, il dolce più buono e semplice che c’è. Bastano due pesche e un frullatore e si prepara in 5 minuti. Che spettacolo

Oggi vi proponiamo il pan di pesco, un dolce davvero gustoso e tipicamente estivo che si prepara davvero in 5 minuti e che farà contenti tutti dai grandi ai piccini. La ricetta è della food blogger Francesca che ci spiega come farlo usando solo un frullatore o il Bimby se lo avete a casa. L’ingrediente principale è ovviamente la pesca che in questa stagione è particolarmente dolce e succosa. Questo è un dolce che potete consumare sia per colazione che per merenda ma nulla vieta di portarlo anche a mare infatti sarà buono per giorni se conservato in un poto fresco. Vediamo quindi come si prepara.

Pan di pesco, ingredienti

2 Pesche (230-250 g)

200 g Farina 00

2 Uova (grandi)

135 g Zucchero

45 g Latte

50 g Burro (oppure 40 g olio di semi)

1/2 bustina Lievito in polvere per dolci

1/2 cucchiaino Essenza di vaniglia (a piacere)

Zucchero a velo.

Preparazione

Iniziamo a preparare il nostro dolce pan di pesco, lavando e sbucciando le pesce. Se invece comprate quelle biologiche potete lasciare anche la buccia e quindi andranno solo ben sciacquate. Tagliate le pesce a tocchetti togliendo il nocciolo e inseritele nel frullatore ( Immagine 1). Quindi frullatele fino ad ottenere un bel composto omogeneo ( immagine 2). Mettete il composto di pesce in una ciotola ( immagine 3).

Fatto ciò in un recipiente capiente montate le uova, quindi aggiungete singolarmente il latte, la vaniglia e il burro che avrete precedentemente sciolto e lasciato intiepidire. Mescolate bene e infine aggiungete a pioggia la farina setacciata e il lievito per dolci. Versate quindi questo composto nella ciotola con le pesche frullate e mescolate tutto ( immagine 4) . Imburrate una teglia per dolci di circa 18 o 20 cm, e versate dentro il composto ottenuto. Infornare in forno già caldo a 180 gradi per 40 minuti.

Per vedere se il olce il pronto fate la prova dello stuzzicadenti, quindi inseritelo nel dolce e vedete se è bello asciutto. A questo punto potete sfornare e ricoprire di zucchero a velo. Lasciate riposare per qualche minuto fuori dal forno e il nostro pan di pesco è pronto per essere gustato. Sarà una delizia! Provate altre golose RICETTE DI DOLCI facili e veloci che potete fare anche all’ultimo minuto.

