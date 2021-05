pan-di-rose,-la-ricetta-di-fulvio-marino

La ricetta del pan di rose con pomodoro e mozzarella di Fulvio Marino da E’ sempre mezzogiorno del 7 maggio 2021. Una ricetta per la festa della mamma, un pane per la festa della mamma e l’esperto in farine e impasti oggi si è emozionato parlando della sua mamma, la signora Maria Teresa. Tantissimi gli impasti lievitati che Fulvio Marino ha proposto in questi mesi nel programma di Antonella Clerici e anche oggi con il pan di rose, ancora una volta ci delizia con una nuova ricetta. Come sempre consigli, passaggi, dosi e spiegazioni perfette. Ecco come si fa il pan di rose per fare una bella sorpresa alla mamma e non solo.

RICETTE FULVIO MARINO – PAN DI ROSE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 500 g di farro bianco, 500 g di semola di grano duro, 650 g di acqua, 200 g di lievito madre, 22 g di sale, 50 g di olio di oliva

Preparazione: nella ciotola versiamo li grano duro e 300 g di acqua e impastiamo con il cucchiaio e facciamo riposare per due ore. Poi aggiungiamo la farina di farro, quasi tutta l’acqua e il lievito madre (se non abbiamo il lievito madre sostituiamo con 7 g di lievito fresco di birra), amalgamiamo e aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua. Aggiungiamo l’olio e completiamo l’impasto, facciamo lievitare 12 ore in frigo coperto. Dividiamo l’impasto in due parti e facciamo stemperare, magari 40 minuti 1 ora, dipende dalla temperatura che abbiamo in casa.

Sul banco leggermene infarinato stendiamo un rettangolo grande e condiamo con la passata di pomodoro, lasciamo libero solo un po’ di bordo. Aggiungiamo la mozzarella a dadini, i filetti di acciughe sott’olio, capperi, olive, origano e pomodorini gialli. Arrotoliamo dalla parte lunga e tagliamo a pezzi uguali.

Abbiamo la teglia rotonda da 22 cm ben unta con l’olio. Disponiamo le rose in piedi nella teglia. Facciamo lievitare 2 ore circa a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 220° C statico per 40 minuti.