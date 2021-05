pan-di-spagna-furbissimo,-pronto-subito-con-3-soli-ingredienti.-la-ricetta-perfetta

Pan di Spagna con 3 ingredienti e pronto in pochissimi minuti: per una voglia super matta di dolce . Voglia improvvisa di dolce? Con il pan di Spagna pronto in pochissimi minuti e con tre ingredienti sarà tutto più semplice. Non è un plumcake, non è una ciambella. E’ solo un semplice Pan di Spagna. Avete presente quando volete fare qualcosa di buono, magari per colazione, stupire qualcuno, una mamma, un marito, un papà, una moglie e non si è potuto prendere nulla?

Questa ricetta può fare al caso vostro. Si perché bastano pochissimi passaggi, magari un po’ di marmellata e il gioco è fatto. Certo, c’è bisogno di un forno, se volete un frullatore o un mixer e tutto cambia. Dopo tutto sono i “ferri, che fanno il fabbro”. Ma questa ricetta è fatta anche per chi non sa cucinare ed è alle prime armi. Ma vediamo come si prepara ed cosa ci occorre.

Pan di Spagna furbo, Ingredienti

4 uova ( complete)

160 gr di zucchero 00

160 gr di farina

Pan di Spagna furbo, Preparazione

Pronti? Mettete lo zucchero e le uova un recipiente. Se avete una frusta va bene mescolate bene per almeno 20 minuti, dopo circa 10 minuti aggiungete la farina poco alla volta fino ad ottenere un impasto cremoso e spumoso.

Se al posto della frusta avete uno sbattitore o una planetaria ancora meglio. I tempi si accorceranno. Ci vorranno circa 10 minuti. Le uova con zucchero dovranno montare bene: il composto dovrà essere spumoso. La farina, invece, consigliamo di setacciarla almeno tre volte prima di mescolarla. Questo vi permetterà di non avere grumi e sicuramente brutte sorprese in cottura.

Dopo aver incorporato tutti gli ingredienti prendete uno stampo per torte: lo spessore lo decidete voi. Imburrate il fondo o mettete della carta forno e inserite il composto. Dopo venti minuti a 180 gradi avrete il vostro Pan di Spagna perfetto.