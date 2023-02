Pancadas de chuva e trovoadas marcam início de semana em RO; veja previsão

Chuva deve atingir o leste de Ariquemes e as cidades da região norte do estado. A capa de chuva vai se tornar parte da fantasia dos foliões que vão curtir o Carnaval nesta segunda-feira (20). De acordo com previsão da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a semana começa com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em várias regiões do estado.

Chuva no Carnaval

Wellington Valadão/ TV Globo

O motivo de tanta chuva é, segundo o Sipam, o fluxo de umidade que se formou em baixos níveis da atmosfera e contribui para formar nuvens carregadas.

O céu deve ficar nublado nas regiões ao norte de Nova Mamoré (RO) e a leste de Ariquemes (RO). Nas demais regiões do estado, o dia será de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas a tarde.

Porto Velho deve registrar mínima de 22ºC e máxima de 29ºC. A capital deve ficar com o clima nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas entre à tarde a o início da noite.

