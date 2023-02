Pancadas de chuva em Campinas causam queda de árvores neste sábado de carnaval; veja previsão do tempo

Chuva estava prevista para este fim de semana. Confira previsão do tempo para o domingo (19). Alerta de chuvas intensas: confira previsão do tempo em Campinas

Pancadas de chuva atingiram regiões de Campinas (SP) no fim da tarde deste sábado de carnaval (18) causando transtornos aos moradores. Ao menos três quedas de árvores foram registradas pela Defesa Civil. Abaixo, veja a previsão do tempo para os próximos dias.

No Jardim das Bandeiras 1, a enxurrada assustou motoristas e moradores em uma ponte que teve parte do asfalto desmoronada. A prefeitura disse que na segunda (20) vai ao bairro para verificar os problemas e providenciar medidas. No bairro, 58 mm de chuva foram computados pela Defesa Civil neste sábado.

Onde houve queda de árvores e/ou galhos:

Rua Severo Luiz Erbetta – Parque Alto Taquaral

Rua das Caviúnas – Parque Via Norte

Avenida José Cristóvão Gonçalves – Jardim Icaraí

Jardim das Bandeiras 1 teve transtorno por causa das chuvas no sábado de carnaval, em Campinas

Anderson Alves de Oliveira

Frente fria seguida de sol

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, a chegada de uma frente fra neste fim de semana diminui o calor neste domingo (19). A mínima prevista é de 18ºC e a máxima, de 24ºC.

Já na segunda (20) e, principalmente, na terça-feira (21), a tendência é de que o sol volte a aparecer com mais força e que os termômetros subam um pouco.

Segunda – 18ºC/ 27ºC

Terça – 19ºC/29ºC

Morador de Campinas registra pancada de chuva no sábado de carnaval

Alexandre Bonfim

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi