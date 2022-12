I pancake sono delle morbide frittelle, da preparare e consumare a colazione. Ovviamente questa colazione richiede un po’ di tempo, niente di meglio che aspettare un giorno di festa, per dedicarsi con tutta calma alla prima colazione. Potete condire i pancake come più vi piace, ma il metodo classico è sempre quello dei “Pancake accompagnati con lo sciroppo d’acero”. Ma ovviamente potete preparare i pancake anche per una merenda pomeridiana, oppure per una cena alternativa.

Ingredienti per sei pancake:

60 gr farina 00

1 uovo

10 gr zucchero

1 pizzico di sale

10 gr burro

100 gr latte

4 gr lievito per dolci

Per guarnire

Sciroppo d’acero

Procedimento:

Per preparare i pancake, sciogliete il burro a fiamma bassa oppure nel microonde. Fatelo raffreddare a temperatura ambiente. Separate il tuorlo dall’albume. Mettete il tuorlo in una ciotola e sbattetelo velocemente, unite il burro e sempre mescolando i latte il pizzico di sale, mescolate fino ad ottenere un composto chiaro.Unite la farina ed il lievito setacciati e mescolate ancora.

A parte montate a neve fermissima gli albumi con lo zucchero, unite delicatamente i due composti. Scaldate una padella antiaderente, leggermente unta. Versate un mestolo di composto, appena iniziano a formarsi delle bollicine, giratelo con l’aiuto di una spatola, e fatelo cuocete per circa un minuto.

Fate la stessa operazione fino a completamento dell’impasto. Mano a mano che i pancake saranno pronti, disponeteli su un piatto da portata, uno sull’altro, intervallati da un poco di sciroppo d’acero. Potete ovviamente già disporli nei singoli piattini. Servite i vostri pancake allo sciroppo d’acero ancora caldi. Buona colazione.

Pancake furbissimi, la colazione golosa dei giorni di festa. Per farli perfetti bisogna usare questo burro scritto su Più Ricette da Michele.

pappa2200