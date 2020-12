I pancake per bambini, sono buffi e simpatici e ideali per una colazione o una merenda in allegria.

Una ricetta veloce e facile da preparare, come sono del resto tutti i pancake che potete decorare insieme ai piccoli di casa e magari invogliarli anche a mangiare la frutta che di norma non amano mangiare.

Lo yogurt greco nell’impasto dei pancake li rende più soffici e proteici, perfetti per dare la giusta carica senza appesantire.

Come per i normali pancake potete anche preparare l’impasto la sera prima e lasciarlo riposare per tutta la notte per poi cuocerli la mattina dopo, i pancake vanno mangiati tiepidi, quindi non cuocetene poco per volta, se vi avanzasse un po’ di impasto potrete usarlo il giorno dopo, si conserva in frigo, in un contenitore ermetico per 3 giorni senza problemi.

Date libero sfogo alla fantasia, usando frutta fresca, confettini colorati, gocce di cioccolato e tutto ciò che vi fa piacere e che vi ispira per creare delle faccette naif e irresistibili, oltre alla frutta di stagione che avete scelto di usare per la decorazione, accompagnate i pancake con lo sciroppo d’acero oppure un po’ di miele. Aggiungete un bel bicchiere di latte oppure un succo di frutta e avrete una colazione da campioni.

Ricordate di irrorare le rondelle di banana o le fettine di mela se decidete di usarle per evitare che ossidino e si anneriscano subito.

Oltre alle faccette buffe, potete creare animali simpatici, gufetti e altre forme allegre, divertendovi con i vostri bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

1 Uovo

1 cucchiaio Zucchero

2 cucchiai Olio di girasole

150 g Yogurt greco

Latte

Farina 00

1 cucchiaino Lievito per dolci

Frutta fresca mista

Sciroppo D’Acero o Miele

Preparazione

Per preparare la ricetta dei pancake per bambini, mettete l’uovo, lo zucchero e l’olio in una ciotola e mescolate con una frusta a mano. Incorporate lo yogurt greco. Riempite per metà il contenitore dello yogurt con il latte e unitelo all’impasto. Ora lavate e asciugate il vasetto dello yogurt e riempitelo di farina. Incorporatela all’impasto e per ultimo unite anche il lievito, usando sempre la frusta a mano. Scaldate un padellino antiaderente e ungete leggermente con dell’olio. Versate un mestolino di impasto e cuocete fino a quando fa le bolle sulla superficie. Voltate e cuocete anche dall’altra parte.

Continuate fino a finire l’impasto, facendo qualche pancake più piccolino che vi servirà per le orecchie della faccetta e per ritagliare il papillon.

Assemblate i vostri pancake. Usate un pancake più grande per fare la faccia e due piccolini per le orecchie. Ritagliate il papillon da un pancake piccolo. Insieme ai vostri bambini, decorate i pancake con la frutta fresca, facendo gli occhi, il naso e la bocca. Usate a piacere anche gli zuccherini colorati oppure gocce di cioccolato.

Servite ai vostri bambini e accompagnate con sciroppo d’acero o miele.