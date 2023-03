PancakeSwap: rimbalza ma resta debole | Break out della resistenza a 4,10$

Il mercato crypto nell’ultima settimana è in rimbalzo, ma PancakeSwap (CAKE) si sta dimostrando meno reattivo di altri token. Al prezzo attuale di 3,80$ negli ultimi 7 giorni sta salendo dello 0,70%, mentre in questo Marzo è ancora in negativo con -3%. Invece su base annuale è ancora in verde …

Vittorio Rienzo