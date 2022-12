Pandoromisù, il dolce che si prepara in 5 minuti. I 3 trucchi per una crema al mascarpone super golosa

La ricetta del pandoromisù vi lascerà a bocca aperta! Ovviamente si tratta di un mix tra pandoro e tiramisù, un’innovazione che potrete portare sulle vostre tavole per le feste natalizie. La cosa bella è che potrete preparare il vostro dolce anche poco prima del cenone o del pranzo perché la preparazione richiedi pochissimi minuti e pochi ingredienti solo che bisogna farlo riposare in frigo per almeno 2 ore. Inoltre, anche l’aspetto estetico farà la sua bella figura e incanterete i vostri ospiti, soprattutto dopo averlo assaggiato.

Pandoromisù, Ingredienti

1 pandoro di 300 g (potete anche utilizzare quello più grande raddoppiando la dose degli ingredienti)

200 g Mascarpone

2 uova medie

70 g di Zucchero

Cacao amaro in polvere e zucchero a velo q.b.

Preparazione

In primis, dovete preparare la crema col mascarpone, solita del tiramisù. Dunque, dividete i tuorli dagli albumi mettendoli in due ciotole diverse e montate a neve gli albumi. Nella ciotola dei tuorli, invece, versate lo zucchero e il mascarpone e sbattete con le fruste. Dopodiché, aggiungete anche 2 cucchiai di albumi a neve e montate. Unite poi il resto degli albumi montati, senza però frullare bensì mescolando con una spatola tutto il composto. Et voilà la vostra crema sarà pronta.

A questo punto, quindi, bisognare passare a farcire il pandoro. Tagliatelo in modo orizzontale, con fette abbastanza spesse. L’ultima fetta, quella della base, mettetela sul vassoio e cospargetela di caffè e poi aggiungete la crema precedentemente preparata. Procedete così anche per le fette successive, in sequenza, fino ad arrivare alla superficie. La fetta in superficie bagnatela solo con un po’ di caffè senza riporre sopra la crema di mascarpone. Bensì, decoratela con la crema aiutandovi con una sacca a poche.

Prima di servire, fate una bella spolverata di cacao amaro lasciate il pandoromisù in frigo per almeno 2 ore. Quando sarete pronti per servirlo, potete anche are una spolverata di zucchero a velo. Sarete pronti per gustarlo e leccarvi i baffi!

