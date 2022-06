Pane Cunzato, la ricetta siciliana: infallibile. Il piatto dell’estate che non può mai mancare

Come fa ad esserci l’estate senza la frisella o il pane cunzato? Un piatto fresco e tipico del sud, Pugliese, Campano, Siciliano, Calabrese. Pochissimi ingredienti, freschi e poco impegnativi. Il Pane Conzato è davvero il piatto dell’estate. Semplicissimo e con ingredienti a piacere, anche se la base è la stessa da secoli e non cambia mai. La ricetta che proponiamo è quella siciliana. Andiamo quindi a scoprire come viene fatto secondo tradizione.

Preparazione de pane cunzato

Ingredienti per 4 persone

Filoncino di pane 1 Kg.

Pomodorini ciliegino 200 gr.

Formaggio primo sale 200 gr.

Acciughe 4 filetti

Origano q.b.

Sale e pepe q,b.

Procedimento

La prima cosa da fare per il pane conzato è quello di “armarsi” di un buon pane. Un filoncino di pane non comune, di quelli che trovate nei panifici di un certo spessore, magari cotto con il forno a fascine. La base infatti è quella e rappresenta il 50 percento del piatto. Procuratevi quindi dei pomodori maturi, sale delle saline di Trapani, Olio siciliano, acciughe di buona qualità e formaggio fresco.

Prendete quindi il pane ancora caldo. Potrete scaldarlo in forno oppure, ancora meglio, tostatelo in padella per dargli più spinta e non farlo seccare del tutto all’interno. Basteranno pochi minuti ( anche se tutto dipende dal vostro gusto). Dividetelo a metà e conditelo con dell’origano profumato e abbondante olio extravergine di oliva. Completate con fette di pomodori e formaggio, in ultimo mettete le acciughe. Chiudete il pane e servite ancora caldo.

