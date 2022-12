La ricetta del panettone perduto è validissima per non buttare tutti gli avanzi dei panettoni dopo le feste o anche per provare una cosa diversa. Si tratta, infatti, di una sorta di french toast dolce che viene cotto col burro quindi anche se il panettone vi sembra un po’ secco non c’è alcun problema perché […]

Panettone perduto, il dolce buonissimo che si fa in 10 minuti in padella. Altro che French Toast scritto su Più Ricette da Imma.

Vittorio Rienzo