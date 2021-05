panic,-una-serie-sulle-sfide-pericolose-(e-idiote,-aggiungiamo-noi)-tra-teenager

Ogni anno in una cittadina del Texas i neodiplomati affrontano una serie di prove ad alto rischio per vincere un montepremi. È la trama della serie di Amazon Prime Video, versione tv delle social challenge che tanto fanno discutere

Un rito di iniziazione in versione moderna. Di questo, in un certo, senso parla Panic, la serie in dieci episodi scritta e creata da Lauren Oliver (che è anche l’autrice anche del romanzo young adult da cui è stata tratta) e che parte il 28 maggio su Amazon Prime Video. I protagonisti, non a caso, sono tutti adolescenti e la storia, ambientata in Texas, è quella di una sfida che, ogni estate, vede i neodiplomati di una cittadina chiamata Carp, cimentarsi in una serie di prove potenzialmente mortali con l’obiettivo di vincere un montepremi che, durante l’anno scolastico, viene messo insieme con una colletta, un dollaro alla volta, giorno dopo giorno, grazie al contributo di tutti gli studenti.

Una somma notevole, che ha raggiunto la cifra record di 50mila dollari, e che potrebbe dare al vincitore l’opportunità di cominciare una nuova vita. Sopratutto per i ragazzi di questa comunità, chiusa, soffocante e senza speranza (almeno così viene percepita dai giovani). Un’America che non ha nulla a che vedere con la realtà della East o West Coast, New York o Los Angeles. Panic è il nome che è stato dato a questo gioco-sfida – la prima prova che vediamo nella serie è un tuffo in un tratto di fiume pieno di rocce a pelo dell’acqua – che solo chi riesce a controllare la paura può affrontare e vincere. E misterioso e piuttosto inquietante è il meccanismo del gioco. Che viene convocato mediante una serie di indizi sparsi per la cittadina. Rebus che vanno risolti per capire luogo e data di ciascuna challenge. Il tutto, inoltre, viene controllato dai cosiddetti “giudici”, di cui nessuno conosce la vera identità.

I personaggi principali di Panic sono interpretati da giovani attori (finora almeno) praticamente sconosciuti: Olivia Welch è Heather Nill, una ragazza con la testa a posto che vorrebbe andare al college e che si trova costretta a partecipare al gioco dopo che la madre le ha sottratto i suoi risparmi, 5000 dollari che aveva faticosamente messo da parte con lavoretti di ogni tipo da quando era una ragazzina, e che le sarebbero dovuti servire per finanziarsi gli studi. Mike Faist, che rivedremo in West Side Story, è Dodge Mason, il “ragazzo nuovo” di Carp. Vive in città da un anno, lavora nel pub locale e nessuno conosce la sua storia.

Jessica Sula, invece, è Natalie Williams, la migliore amica di Heather con la quale stringe un patto: si daranno una mano a vincere e divideranno il montepremi. Infine, ci sono Cameron Jones (Bishop Mason), amico del cuore e aspirante boyfriend di Heather e Ray Nicholson (Ray Hall), il “cavallo pazzo” del gruppo, deciso a vincere a tutti i costi e a spese di chiunque. A dare la caccia ai partecipanti e agli sfidanti di Panic, però, c’è la polizia locale, guidata dallo sceriffo Cortez (Enrique Murciano) che, come vediamo presto, è spinto da una motivazione anche personale.

Tanti gli echi che ognuno, a seconda della propria formazione tra film e Tv, può ritrovare in Panic. Un po’ di Stephen King (giusto per fare un esempio, The Dome, ma senza extraterrestri e Stand By Me – Ricordo di un’estate, ma se ne potrebbero citare altri), un po’ di Hunger Games (ma senza fantascienza). Un dubbio extra visione su tutti: non è che a qualcuno potrebbe venire in mente di fare qualcosa di simile nella realtà facendo ripartire la discussione periodica sulla pericolosità delle challenge social?