Os filmes ‘Pânico 6′ e ’65-Ameaça Pré-Histórica’ estreiam nos cinemas de Boa Vista nesta quinta-feira (9). Confira abaixo a programação dos filmes que estão em cartaz.

‘Pânico 6’

Um dos filmes do gênero terror mais aguardado do momento, “Pânico 6” conta como Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding) saíram da pequena cidade de Woodsboro. Após sobreviver ao massacre, eles se mudam para Nova York para fugir de Ghostface, mas o plano parece não funcionar quando os quatro amigos encontram o assassino no metrô da cidade.

’65-Ameaça Pré-Histórica’

Já em “65-Ameaça Pré-Histórica”, o piloto Mills está viajando na imensidão do espaço, junto com a garotinha Koa (Ariana Greenblatt), e devido a problemas técnicos na nave são obrigados a pousar em um planeta que aparentemente seria alienígena. Após Mills vagar pelo planeta, descobre que ele é uma versão pré-histórica da Terra e que ele viajou 65 milhões de anos no passado.

Confira a programação

Pânico 6

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

Cine Araújo: 16h30 – 17h – 19h – 21h30 – 22h

Cine Super K: 19h15 – 20h – 21h40 –

PlayArte: 15h – 17h40 – 20h20 – 21h

65-Ameaça Pré-Histórica

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 14h45 – 17h – 19h15 – 21h30

Cine Super K: 18h – 19h45 – 22h15

PlayArte: 14h – 16h30 – 21h30

Creed III

Gênero: Drama/Esporte

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 17h – 19h25 – 21h45

Cine Super K: 21h30 – 22h25

PlayArte: 15h40 – 18h30 – 21h20

A Baleia

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

PlayArte: 16h10 – 18h50

Desaparecida

Gênero: Mistério/Suspense

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 14h45

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Gênero: Ação/Aventura

Classificação: Livre

Cine Araújo: 16h15 – 19h – 21h35

Cine Super K: 19h50

PlayArte: 18h10

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Gênero: Aventura/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 15h

Cine Super K: 17h15

As Múmias E O Anel Perdido

Gênero: Aventura

Classificação: Livre

Cine Super K: 18h

PlayArte: 14h10

O Massagre Da Serra Elétrica

Gênero: Terror

Classificação: 18 anos

Cine Super K: 18h

