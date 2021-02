Panico a C’è Posta per te, Colpo di scena in puntata. Qualcosa va storto, intervengono le forze dell’ordine. Le anticipazioni choc

Siamo giunti al settimo Sabato di fila con C’è Posta per Te. Anche stasera, 20 Febbraio, l’amatissima trasmissione di Maria De Filippi, che racconta le storie più incredibili ed emozionanti, è pronta a far trascorrere delle ore speciali al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. In attesa di poter assistere alla prima ed imperdibile puntata di Amici, la regina di Mediaset, quindi, continua a fare compagnia i suoi telespettatori con il suo secolare programma. Ecco, ma chi saranno gli ospiti di questa sera? Perché, diciamoci la verità: il bello dello show è proprio questo.

Non soltanto, quindi, c’è il racconto di storie emozionanti e da togliere il fiato, ma c’è anche la possibilità di vedere i propri beniamini in una veste completamente inedita. La settimana scorsa, ad esempio, ci siamo divertiti con Paolo Bonolis. E qualche giorno prima, però, ci siamo emozionati con Sabrina Ferilli e Can Yaman. Stasera, Sabato 20 Febbraio, cosa succederà a C’è Posta per te? Da quanto si percepisce dalle anticipazioni trapelate dal profilo Instagram del programma sembrerebbero esserci due ospiti davvero fenomenali.

C’è Posta per Te, anticipazioni del 20 Febbraio: non solo Stefano De Martino, ma ci sarà anche lui

Carissimi telespettatori di C’è Posta per Te, la puntata di questa sera dello show del Sabato sera, ve lo assicuriamo, vi lascerà completamente senza parole. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: non soltanto, senza alcun dubbio, verranno raccontate delle storie davvero incredibili e mozzafiato, ma saranno presenti degli ospiti davvero eccezionali. Come ogni settimana, infatti, la padrona di casa ospiterà nel suo studio televisivi due personaggi televisivi di fama nazionale. Che, dal canto loro, rappresentano il regalo speciale per il destinatario della busta. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi saranno gli ospiti di questa sera? Come dicevamo precedentemente, dalle anticipazioni trapelate dal profilo social ufficiale dello show, sembrerebbe che ci siano due ospiti davvero importanti. Il primo è Stefano de Martino.

Ebbene si. In onda ogni Martedì sera con Stasera tutto è possibile, Sabato 20 febbraio, Stefano De Martino sarà su Canale 5. Ed, in particolare, a C’è Posta per Te. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Oltre a lui, ovviamente, c’è anche un altro ospite. Di chi stiamo parlando esattamente? Beh, facciamo riferimento ad un cantante di fama nazionale ed internazionale. Ovvero? Beh, proprio lui: oltre a Stefano De Martino, nello studio di C’è Posta per Te ci sarà anche Renato Zero. Insomma, come al solito, si prospetta una serata davvero interessante. E, soprattutto, emozionante. Che fate, la guarderete? Noi decisamente si! E, come sempre, vi aggiorneremo su tutte le storie.

Paura per la postina di C’è Posta per Te, fermata dalla polizia

Condurre i programmi con persone reali come fa Maria De Filippi non è semplice. A differenza dei copioni classici, la conduttrice e i suoi collaboratori devono rapportarsi con la gente comune, non con attori, le cui reazioni sono spesso imprevedibili. E’ quello che è capitato a C’è Posta per te quando dei concorrenti hanno chiamato la polizia. La trasmissione funzikna con dei posteni che vanno a casa di colui che viene chiamato. Due domande per accertarsi che sia proprio quella la persona desiderata, quindi la consegna della lettera con la classica frase “C’è Posta per Te”. Gli ascolti per la trasmissione condotta da Maria De Filippi sono sempre esorbitanti e non si riducono anno dopo anno, al punto che si dovrebbe presumere che tutti gli italiani riconoscerebbero i suddetti postini. C’è invece chi, vedendoli, pensa a un furto e chiama la polizia. E’ quello che è accaduto a Chiara Carcano, storica collaboratrice del programma, quando è andata a consegnare una delle buste a dei concorrenti.

La bella postina di C’è Posta per te non è stata riconosciuta e i vicini di casa hanno addirittura chiamato la polizia, che è prontamente intervenuta per evitare un furto. Sono stati attimi di panico per la donna e per la produzione, che hanno dovuto chiarire la vicenda, e tanto dall’ansia le sono venute persino le lacrime. Fortunatamente, sono stati riconosciuti e hanno potuto continuare il loro lavoro. Non solo, tutto il vicinato si è affacciato per salutarli e soprattutto mandare un bacio alla amatissima Maria De Filippi. Chiara ha raccontato anche altri dettagli che riguardano il suo ruolo a C’è Posta per Te nel corso di un’intervista a TelePiù.

La 29enne ha rivelato di suonare sempre piano al citofono dei destinatari della posta per non essere troppo invadente. Se però questi si affacciano alla finestra, subito urla e sbraccia per farsi riconoscere. Attualmente Chiara Carcano è l'unica donna a far parte dei postini della trasmissione di Maria De Filippi. Oltre a essere una collaboratrice, è anche una grandissima fans di C'è Posta per Te: "Ogni volta mi commuovo. Singhiozzo così tanto dietro le quinte che mi devono portare via". Le forti emozioni arrivano bene ai telespettatori, figurarsi a chi è presente in studio.

