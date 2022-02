Panico a Sanremo, grave incidente durante la diretta, donna portata d’urgenza in ospedale. Amadeus nasconde tutto. Cos’è successo

Piccolo incidente al Teatro Ariston nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Il pubblico non si è potuto rendere conto dell’accaduto, in quanto non è finito sotto le luci dei riflettori. Ma secondo quanto racconta Davide Maggio, i presenti hanno invece assistito alla scena. Amadeus ha comunque preferito andare avanti con la serata delle cover, rispettando la scaletta. Cos’è successo in platea? Pare che l’obiettivo di un fotografo sia accidentalmente precipitato dalla galleria e abbia preso in pieno una donna che si stava godendo le varie esibizioni.

Sembra che la signora sia stata subito trasportata in ospedale per procedere con le dovute medicazioni. A dare la notizia è stata Rosanna Cacio, inviata de La Vita in Diretta, che si trovava in diretta su Instagram con Davide Maggio durante una delle pause pubblicitarie di questo quarto appuntamento. Precisamente l’incidente è avvenuto subito dopo la performance di Irama e Gianluca Grignani. Proprio quest’ultimo ha creato un po’ di caos scendendo in platea per avvicinarsi ancora di più agli spettatori.

Mentre a casa i telespettatori non hanno avuto modo di assistere al momento, all’interno del Teatro Ariston c’è stata molta tensione. Fortunatamente i danni sono stati contenuti, in quanto la donna colpita a Sanremo 2022 è stata trasportata subito al Pronto Soccorso. Amadeus ha scelto di proseguire con l’evento, non dando spazio a ciò che è accaduto nel frattempo in platea. Ovviamente, la donna è stata messa in sicurezza e non sono stati registrati gravi problemi, a quanto pare.

Non è il primo incidente che avviene in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Infatti, nel corso della terza serata della kermesse canora sul palco dell’Ariston uno dei cameraman è caduto a terra. La scena, questa volta, è stata ripresa dalle telecamere e in diretti i telespettatori hanno visto tutto. Il video della caduta è diventato presto virale sui social.

Il tutto è accaduto durante la straordinaria esibizione di Cesare Cremonini, super ospite della serata di mercoledì 3 febbraio. Proprio l’amatissimo cantante dopo quanto è successo ha deciso di postare sui social una foto che lo ritrae a fianco del cameran protagonista della rovinosa caduta in diretta. Ha così rassicurato tutti che l’uomo sta bene. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

