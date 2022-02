Panico a Uomini e Donne, il cavaliere over ha un malore. “Non respira più”. Maria interrompe la trasmissione. Mai successo prima

Non poteva fare finta di niente Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne, notando che il cavaliere si sentiva male, ha subito interrotto la querelle. In un programma che ospita persone di una certa età può accadere anche questo. Il dating show di Maria De Filippi è seguito da anni proprio per la sua autenticità. La conduttrice tende ad evitare tagli per la sua trasmissione registrata.

Il punto è che tagliando alcune scene, non avrebbero senso alcuni dialoghi. Nel programma Uomini e Donne non ci sono solo persone interessate alla conoscenza di una donna o di un uomo che possa diventare quello della vita, ma anche anziani signori e signore che vogliono semplicemente passare un po’ di tempo in maniera piacevole.

Uomini e donne, cavaliere si sente male: Maria interrompe la diatriba

Maria De Filippi è sempre molto attenta a quello che succedead Uomini e Donne ed è per questo che si è accorto che uno dei cavalieri non si è sentito bene dopo un ballo. La conduttrice, infatti, ha fermato la i discorsi che si stavano creando tra altri cavaliere e dama per consentire al cavaliere di riprendersi. Non le interessava evitare che si creassero dinamiche interessanti, Maria ha voluto prima assicurarsi che il suo Luciano stesse bene.

Maria e il gesto per Luciano

Dopo un ballo, Maria ha notato che Luciano faceva fatica a respirare. Ed è per questo che interrotto i dialoghi tra i cavalieri e le dame per assicurarsi che si riprendesse. Per fortuna il cavaliere si è ripreso con un po’ d’acqua e qualche minuto di riposo. Per lui Maria ha preparato una bellissima sorpresa: ha chiamato all’appello Elena D’Amario e Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, per permettere a Luciano di confrontarsi con due professioniste bellissime di Amici. Una scena davvero bella ad Uomini e Donne, mai vista prima.

Un momento di divertimento che ha anche fatto passare lo spavento. Luciano è davvero felice di trovarsi alla corte più famosa di Italia. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

