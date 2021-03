panico-a-uomini-e-donne,-maria-furiosa-con-il-famoso-cavaliere:-“so-con-chi-ti-senti,-falso”-reazione-choc,-arriva-il-pronto-soccorso

La redazione di Uomini e Donne non ama gli inganni e sappiamo fa in modo di mandare fuori dal programma chi pensa stia mentendo all’interno dello stesso. E’ stato il caso di Roberto, cavaliere over che stava prendendo in giro la redazione e Patrizia perchè aveva una storia fuori dagli studi con una donna esterna al programma. Quando lui si è cercato di difendere accusando altri cavalieri di falsità Maria de Filippi ha voluto sapere quali. Roberto le ha quindi fatto l’esempio di Maurizio ( di Gemma) che aveva incontrato una donna mentre stava con Gemma. La risposta di Maria: Lo vedi ancora seduto qua? segno che il cavaliere probabilmente è stato invitato dalla redazione a lasciare il programma senza fare una brutta figura. La stessa cosa pare sia successo anche con l’altro Maurizio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontate dal vicolo delle news, ci dicono infatti che Gemma resterà nuovamente sola in quanto anche l’altro Maurizio ha deciso di abbanondare il programma e forse la sua scelta non è stata del tutto spontanea. Vediamo il perchè analizzando la registrazione appena avvenuta. La puntata inizia con Gemma Galgani. Fanno rivedere la sfilata della scorsa volta dove lei imitava Charlize Theron nella pubblicità del profumo “J’adore” Dior. Dopo lei confessa di sentirsi sola e così decide di risentirsi con Maurizio de “Il Segreto”. Gli manda un messaggio e lui le risponde appena può così si telefonano per circa due ore.

Nello studio di Uomini e Donne i due si rinnovano l’interesse l’una l’altro e per tale motivo vengono attaccati dallo studio, in particolare da Tina e Gianni che non capiscono perchè lo rivuole se era convinta che lui fosse finto e voleva solo sfruttarla per far pubblicità al quadro. A lui Maria chiede se sia stato contattato da un’agenzia. Lui nega e la conduttrice sostiene che da quanto le han riferito lui è stato contattato e sollecitato ad avvicinarsi a Gemma per visibilità. Lui continua a negare dicendo che è solamente stato contattato da una signora che voleva conoscerlo, lei però taglia corto il discorso perchè non era quello che gli stava chiedendo. Visto che lui continua a dire di no il discorso finisce lì, ma a quanto pare non la questione

Maria infatti sembra convinta del fatto che Maurizio stia prendendo in giro Gemma per visibilità e pare davvero giunta l’ora del cavaliere over di Uomini e Donne. Durante le prossime registrazioni infatti saprete cosa accadrà? l’uomo deciderà di lasciare la trasmissione. Vediamo quindi che succede. La puntata inizia con una clip in cui fanno vedere Gemma Galgani che quasi emozionata dice di voler rivedere Maurizio, e infatti ieri sera si sono visti a casa di lei. In studio entra Gemma (con “Vola Vola l’Ape Maya” in sottofondo scelta ovviamente da Tina), ma alla fine della passerella, all’altezza degli ultimi gradini, Gemma cade, si siede e Maria subito nota che si e sbucciata tutte e due le ginocchia e che le sta colando anche parecchio sangue da esse.

Tina ovviamente rassicura scherzosamente tutti che stando comunque in piedi e se riesce a camminare non è accaduto nulla di grave, nonostante ciò la dama viene fatta uscire dallo studio e portata a medicare le ferite e cambiare le calze, tutto ciò tra l’ilarità generale provocata ovviamente soprattutto da Tina e le sue battute. In attesa che lei rientri nello studio di Uomini e Donne, Maria fa entrare Maurizio e gli chiede subito come è andata per lui questa serata. Lui racconta che si sono visti sul tardi verso le 21/21:30, hanno mangiato, si sono rilassati e hanno trovato un dialogo che prima non avevano, dopo cena si sono poi messi sul divano, si sono abbracciati e hanno commentato il Festival di Sanremo e poi poco prima di andare via si sono dati un bacio a stampo.

Da come lui racconta tutto ciò non sembra animato da un senso di felicità e quindi sia Gianni che Tina iniziano a fargli delle domande per capire se abbia provato un certa attrazione e lui risponde chiaramente di no. A questo punto interviene Domenico, nuovo cavaliere di Uomini e Donne, che argomentando in maniera simpatica e acculturata il tema dell’amore e prendendo ad esempio Dante e Beatrice, cerca di spiegare e di far capire a Maurizio che per quanto lui abbia voluto giustificare la serata passata, l’affetto nei confronti di Gemma e il bacio, si vede che non c’è una vera attrazione o comunque un sentimento vero.

Maurizio non si trova d'accordo ma rimane molto ferito dalle parole di Tina e Gianni e sentendosi sotto pressione decide di abbandonare Uomini e Donne. Gemma cerca di trattenerlo, quasi fra le lacrime, però lui decide lo stesso di andare. Maria come ultimo addio li fa ballare abbracciati sulle note di "Musica Leggerissima".

