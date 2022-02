Panico ad Amici, Irruzione dei carabinieri per l’arresto della ballerina. Maria de Filippi mai vista così, IL VIDEO

Non tutti sanno che Maria De Filippi, oltre a essere diventata una presentatrice di successo, ha partecipato anche a un famoso film. Vedendola, mai si direbbe che la donna di Maurizio Costanzo abbia indossato i panni dell’attrice. Ma è successo nel 2002, con il film Natale sul Nilo, prodotto dal regista Neri Parenti. Alla pellicola partecipavano attori come: Christian De Sica, Massimo Boldi, Lucrezia Piaggio, Enzo Salvi. In poche parole, il classico Cinepanettone che, anno dopo anno, cerca sempre di coinvolgere i personaggi più chiacchierati del momento sulla scena italiana.

Ma qual è stato il ruolo affidato a Maria De Filippi per il film del 2002? Quello più semplice di interpretare se stessa. Vediamo prima di tutto la trama del Cinepanettone. Il generale dei Carabinieri Enrico Ombroni è vedovo con una figlia di 15 anni, Lorella, che sogna di diventare una ballerina e sposare un calciatore. Il militare, assolutamente contrario, decide di portarla a trascorrere il Natale in Egitto, accompagnato dal fidato collega Saltalaquaglia, che da tempo cerca di far fidanzare il generale con sua sorella Teresa, che definisce “quasi illibata”. Le loro vite si incroceranno con quelle di altri protagonisti in vacanza nello stesso posto.

Protagonista della scena con Maria De Filippi è proprio Lorella, la giovane con il sogno di diventare ballerina. La scena viene girata proprio nella scuola per giovani talenti della regina di Mediaset, Amici, che a quel tempo aveva ancora la famosa sigla di Saranno Famosi. Mentre la ragazza si sta esibendo con la speranza di essere ammessa nel programma, entrano in scena proprio i carabinieri, decisi a fermarla. Il primo piano sulla moglie di Maurizio Costanzo la vede nel momento in cui la danzatrice si ferma, spaventata per l’ingresso dei suoi nemici. E’ in questo istante che la presentatrice fa la sua unica battuta.

“Che succede qualche problema?” Chiede Maria De Filippi a Lorella che, resasi conto della situazione, cerca di fuggire. La presentatrice così cerca di assumere il ruolo di protettrice della ragazza, ponendosi davanti a lei con le braccia aperte, come a voler fermare l’attacco. Un tentativo vano, dal momento che in pochi secondi i carabinieri prendono il controllo e portano via la giovane. Finisce così la scena che ha visto la regina di Mediaset assumere anche i panni di attrice. Sappiamo che la donna non ha paura di mettersi in gioco, ma c’è da dire che questo ruolo probabilmente non le si addice.

Maria De Filippi è evidentemente fuori contesti davanti a una battuta da recitare. Anno dopo anno, si è distinta dalle altre presentatrici proprio per la sua spontaneità. I suoi programmi non prevedono mai che la donna debba seguire un copione. Ad Amici aiuta i ragazzi a superare le loro paure e insicurezza; a C’è posta per te cerca in tutti i modi di far ragionare chi si trova davanti a una busta chiusa; a Tu si que vales si diverte, circondata dai suoi compagni televisivi preferiti; a Uomini e Donne diventa spettatrice dei teatrini messi in scena dai protagonisti.

