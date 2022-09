panico-al-funerale-della-regina-elisabetta,-guardia-reale-sviene-davanti-al-feretro.-il-video-choc

Una guardia reale è svenuta accanto al feretro della regina Elisabetta. Il corpo senza vita di Sua Maestà è finalmente arrivato a Londra, dove in moltissimi sono giunti da ogni parte del Regno Unito per renderle omaggio. Finora, la tomba era stata portata da Balmoral a Edimburgo, e poi da Edimburgo a Londra. Al passaggio della sovrana milioni di persone sono uscite in strada per salutarla e accompagnare il suo ultimo viaggio con uno scrosciante applauso. Ma adesso è giunto il momento che gli inglesi possano finalmente andare a vedere con i loro occhi la tomba della donna che li ha guidati e rassicurati per ben 70 anni.

Il feretro della regina Elisabetta, infatti, è stato esposto nella camera ardente a Westminster Hall, nella sala più antica del Parlamento inglese. Qui viene data la possibilità a tutti i sudditi di entrare per dare l’ultimo saluto alla loro sovrana, prima dei funerali che si terranno lunedì 19 settembre. Una moltitudine di persone sono giunte a Londra per essere parte di questo importantissimo momento storico. Le file per andare a omaggiare Sua Maestà hanno raggiunto picchi di 8 chilometri e i tempi medi di attesa per poter finalmente entrare nella camera sono stimati a dieci ore.

Il movimento è fervente a Londra e probabilmente questi sono i dieci giorni più duri degli ultimi anni, nonostante la pandemia di Covid 19. Accanto al feretro della regina Elisabetta, ovviamente, sono state disposte le guardie reali per sorvegliare la sua tomba. Una di queste però si è sentita male, accasciandosi a terra svenuta. Sappiamo bene che le guardie reali hanno la capacità di rimanere in piedi e immobili per molte ore. Una pratica forse crudele ma tipica del Regno Unito e non solo. Ma evidentemente capita che qualcuno non riesca ad adempiere completamente al proprio dovere.

Probabilmente è intervenuto anche il dolore a provare la guardia reale. Il momento è molto difficile per gli inglesi e siamo sicuri che dentro la camera mortuaria della regina Elisabetta devono essersi ripetute scene di pianto e disperazione. Così, all’improvviso, l’uomo si è accasciato a terra, svenuto. Come da protocollo, le altre guardie hanno continuato a tenere la propria posizione, senza degnare di uno sguardo il loro collega in evidente difficoltà. Nonostante questo, gli altri funzionari presenti si sono immediatamente mobilitati per soccorrere il ragazzo che era rimasto a terra.

E’ stato solo un altro tra i molti momenti commoventi che stanno caratterizzando la morte della regina Elisabetta. Dieci giorni molto sentiti che tutto il mondo sta seguendo con interesse. Intanto, continuano i preparativi per il funerale, che si terrà lunedì 19 settembre. Oltre cinquecento tra re, regine, principi, principesse, capi di stato e first lady parteciperanno all’evento per dare il loro ultimo omaggio alla donna che ha regnato tra due secoli e che li ha visti salire al potere, uno dopo l’altro. La macchina della sicurezza diventa quindi molto importante per assicurare che nulla di sgradito avvenga.

Panico al funerale della Regina Elisabetta, Guardia reale sviene davanti al feretro. Il video choc scritto su Più Donna da Maria Costanzo.