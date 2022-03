Panico all’Isola dei Famosi, “Urla disumane”, Papà Rodriguez portato urgentemente in ospedale. Belen distrutta

Gustavo Rodriguez ha fatto preoccupare molto la sua famiglia quando è stato ricoverato per un crollo nervoso. Lui è il papà della bellissima famiglia argentina che ha trovato successo in Italia, grazie alla primogenita Belen. L’uomo ha dato vita a questo nucleo familiare nella sua terra nativa, dove ha svolto il ruolo di pastore anglicano. Ma quando la sua progenie ha capito che la nostra penisola poteva offrir loro maggiori possibilità, ha deciso di seguirli per rimanere sempre al loro fianco. E così abbiamo imparato a conoscerlo, grazie alle storie che la showgirl condivide con i suoi follower.

I social media sono diventati infatti un collegamento diretto tra i fans e i loro personaggi televisivi preferiti, che in questo modo non sono più miti irraggiungibili, ma diventano più umani. Belen Rodriguez condivide moltissimo i momenti con la sua famiglia. I genitori sono sempre presenti e la aiutano ad allevare i figli avuti dalle sue due relazioni importanti, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Con il papà la donna condivide anche la passione della musica: li vediamo spesso mentre lui suona, lei canta, con una complicità che è manifesta anche tramite lo schermo.

Anche i fratelli Rodriguez sono molto uniti. Non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche da quello lavorativo, Belen, Cecilia e Jeremias hanno ben compreso che l’unione fa la forza e che la famiglia viene prima di qualunque cosa. Insomma, una famiglia da invidiare, e per questo probabilmente dobbiamo anche ringraziare Gustavo, che adesso sta diventando un personaggio famoso non solo sul profilo Instagram della sua primogenita. L’uomo infatti ha deciso di partecipare a L’isola dei famosi, che quest’anno prevede la formazione di coppie che insieme deve combattere per la vittoria finale.

Gustavo e Jeremia Rodriguez stanno prendendo parte insieme al reality condotto da Ilary Blasi, e già la prima puntata hanno vinto il ruolo di leader della settimana. In questo modo impareremo a conoscere sicuramente meglio il papà di questa famiglia che in Italia piace così tanto. Ma non è tutto oro ciò che luccica, e se sui social network si condividono di certo i momenti migliori, non è detto che non ci siano anche problemi e attimi di rabbia o sconforto. Da buoni sud americani, poi, siamo certi che i litigi in quella casa devono essere molto appassionati. Al punto di condurre l’uomo al pronto soccorso.

Gustavo Rodriguez nel 2018 ha avuto un crollo nervoso. La rabbia era fortissima e i vicini di casa parlano di urla disumane. L’uomo è stato visto mentre, affacciato al balcone della sua casa in Via Fiori Chiari a Brera, ha cominciato a lanciare oggetti in strada. Fortunatamente, non ha colto e ferito nessuno. Ma chi lo ha sentito e visto si è preoccupato molto e ha chiamato al 118. L’uomo è stato ricoverato in pronto soccorso in uno stato emotivo scombussolato. Un episodio che sicuramente ha fatto preoccupare tantissimo la sua dolce metà e i figli Belen, Cecilia e Jeremia.

