Panico davanti la Chiesa, Sposa abbandonata sull’altare. Lei reagisce così

Ciò che è accaduto in Galles, pochi giorni fa, ha davvero dell’incredibile. La protagonista è una giovane sposa di ventisette anni che è stata sedotta e abbandonata sull’altare. Quello che sarebbe dovuto essere uno dei giorni più belli della sua vita si è rivelato, in realtà, un vero flop e un giorno triste. La ragazza, però, con l’aiuto dei suoi familiari e amici, ha saputo rimediare facendo sì che quel giorno si potesse trasformare in una giornata dedita alle persone che realmente le vogliono bene.

La sposa Kayley Stead, originaria di Portmead, Galles, solo la mattina del suo matrimonio, poco prima di recarsi in Chiesa, ha scoperto di essere stata lasciata dallo storico fidanzato Kallum Norton di 24 anni. Il futuro marito non si è mai presentato e, dunque, non l’avrebbe mai sposata. La notizia le è stata data dal suo papà. Mentre Kayley finiva di prepararsi, aggiustando trucco e parrucco, il padre le ha annunciato che il fidanzato non si sarebbe mai recato sull’altare per il fatidico ‘si’. La ragazza, inizialmente sbalordita, credeva fosse uno scherzo, così come il fotografo che voleva continuare a scattare.

Quest’ultimo, infatti, le dice: “Perché non andate avanti? Hai speso tutti questi soldi, non li stai recuperando, tutti i tuoi ospiti sono lì. Perché non vai?” Appurato, dunque, che il suo quasi imminente matrimonio fosse andato in frantumi, la sposa ha ripensato a tutti i soldi spesi per la cerimonia. Si è trattato dell’ingente somma di dodicimila sterline, poco più di 13mila euro, spesa per il banchetto. Kayley ha allora deciso di recarsi ugualmente sul luogo per stare insieme ai suoi ospiti e ai suoi familiari e consumare tutte le pietanze del banchetto che era ormai pronto.

“È stato allora che ho pensato, lo farò. Avevo speso tutti questi soldi, non vedevo l’ora di mangiare, ballare con mio padre, passare del tempo con la mia famiglia, quindi perché no? Nessuno sapeva cosa fare, penso che avessero un po’ paura di dire qualcosa, e poi tutti hanno iniziato a tifare e abbracciarmi. Ci sono stati comunque tanti momenti speciali”. Queste sono state le dichiarazione della sposa al Sun. Kayley, dunque, non ha rinunciato all’amore dei suoi affetti più cari e ha saputo trasformare un giorno tragico in un giorno di condivisione e gioia. “All’inizio tutti gli invitati piangevano, poi hanno iniziato a godersi il banchetto. Dopo aver scoperto che Kallum non sarebbe venuto al matrimonio, ho deciso che non volevo ricordare quella giornata come un giorno triste”.

“I miei migliori amici non hanno lasciato il mio fianco da allora. Non credo nella lotta al fuoco con il fuoco, ho preferito semplicemente affrontare la situazione nel miglior modo possibile e tenere la testa alta. Non voglio che nessuno pensi che gli ho dato un motivo per lasciarmi perché non ne avevo alcuna intenzione. La ragazza, ad oggi, è felicemente single con tanta voglia di ricominciare ad amare e di rifarsi una vita nuova. I suoi amici, inoltre, hanno anche organizzato una raccolta fondi per recuperare una parte delle spese. Voi che ne pensate? Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

