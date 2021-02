Panico per Barbara D’Urso, Aggredita in diretta a Pomeriggio 5: “Ci hai rotto il …..” Schiaffi e pugni, lei urla. Fan sotto choc

Una troupe di Pomeriggio 5, la trasmissione Mediaset diretta da Barbara D’Urso, è stata aggredita mentre era in collegamento con lo studio. Ogni giorno la regina del trash tratta argomenti di svariato genere: dal Grande Fratello Vip, alla pandemia di Covid-19, fino ad arrivare alla cronaca nera. Da anni negli studi di Canale 5 si parla in particolar modo degli omicidi misteriosi che suscitano la curiosità dei telespettatori. Tra gli ultimi, quello di Ilenia, una madre uccisa con una ferita alla gola. Il caso viene seguito con attenzione e ha già attratto l’interesse dei media.

Non può mancare Barbara D’Urso col suo Pomeriggio 5. Ogni giorno la conduttrice dedica la prima parte del suo spazio Mediaset a questa tipologia di notizie. Un po’ come degli investigatori, i suoi giornalisti vengono inviati sul posto a seguire i progressi delle vicende e a riportare alla padrona di casa. Evidentemente, non sempre riportano esattamente la realtà dei fatti, e questo sicuramente può esasperare qualcuno. E’ stato proprio il caso della puntata di ieri, quando una persona strettamente legata alla vicenda ha aggredito l’operatrice mentre era in collegamento.

Si tratta della figlia di Ilenia. La ragazza era appena uscita di casa quando la madre è stata uccisa. Aveva lasciato nell’abitazione un’amica che ancora dormiva, che però sentendo le urla della donna si è chiusa in camera e non è più uscita. E’ stata proprio lei a lanciare l’allarme, ma per Ilenia non c’era più niente da fare. La donna è stata ferita alla gola, taglio che le ha stroncato definitivamente la vita. Barbara D’Urso aggiorna i telespettatori sulla vicenda ed entra in collegamento con la sua inviata, che cerca di avvicinare proprio la figlia della vittima, visibilmente agitata.

La ragazza, in un primo momento, cerca di chiarire che non tutte le notizie trasmesse a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso sono veritiere. Poi, evidentemente scossa, si lancia sulla giornalista, scagliandosi anche sulla telecamere: “Avete rotto il ca*zo” urla disperata. A quel punto, Cristina Battista, inviata Mediaset, comincia a urlare per fermarla. Tutto questo è andato in onda in diretta tv su Canale 5, dove la padrona di casa della trasmissione ha prima giustificato la ragazza perché visibilmente sconvolti, poi ha protetto i suoi collaboratori che fanno solo il loro mestiere.

"Comprendiamo il dolore della figlia, ma quello è il lavoro dei giornalisti. Se volesse rettificare qualcosa, noi siamo a disposizione" ha affermato Barbara D'Urso. L'informazione e soprattutto lo share sono molto più importanti di una ragazza che ha perso tragicamente la madre. I progressi per quel che riguarda l'efferato omicidio non sono molti. Come l'inviata ha spiegato "Nella giornata di ieri è emersa l'ipotesi di un killer su commissione. L'assassino si sarebbe intrufolato in casa dalla porta della cucina, nel seminterrato, per poi salire al primo piano e aggredire Ilenia in camera da letto. La vittima è stata trovata a piedi nudi, dunque è possibile che al momento dell'aggressione fosse scalza".

