Panico per Maria de Filippi, lo svenimento in diretta. “Ha dovuto abbandonare il programma” Cos’è successo

Maria De Filippi riesce a far aprire Luigi ed altri ragazzi della casetta di Amici, scopre del suo diabete e come questo influenzi le sue scelte.

Grazie ai daytime del longevo programma Amici, il pubblico ha ormai la possibilità di conoscere a fondo i ragazzi, senza fermarsi allo show e alle performance del sabato sera. Già durante il serale, nel momento del verdetto per l’eliminazione, negli ultimi due anni abbiamo visto una Maria molto complice dei ragazzi. È infatti lei a spiegare loro chi dovrà lasciare il programma. Lo fa mentre sono in casetta. In attesa di conoscere la scelta dei giudici, cerca di trovare sempre le parole giuste per rincuorare chi vede il suo sogno infrangersi. Anche negli ultimi daytime emergono le chiacchierate tra la conduttrice ed i suoi talenti, grazie alle quali è stato rivelato un dettaglio su Luigi: evita gli scontri perché soffre di diabete.

Luigi infatti, a seguito di alcune domande di Maria, ha rilevato i suoi pensieri circa il rapporto con Alex, ormai ricco di tensioni. Il distacco, secondo Luigi, è avvenuto a seguito di provocazione da parte del suo compagno, che sembrerebbe non risparmiarsi nel rimarcare e far pesare alcune cose. La conduttrice e regina di Mediaset a quel punto si è chiesta come riuscisse Luigi a rimanere calmo in ogni situazione. Rudy ed il suo allievo confermano la malattia e quanto essa agisca anche sulle reazioni e sui comportamenti di Luigi.

Il cantante di Lamezia Terme infatti ha dichiarato a Maria di aver bisogno di tranquillità, di non alterarsi perché emozioni negative o adrenalina inciderebbero sull’aumento della glicemia, bloccando l’effetto dell’insulina. Si tratta proprio di una tendenza a non sprecare parte delle sue energie. Luigi aveva infatti già parlato del suo diabete all’interno del programma di Amici con Zerbi, affinché il suo mentore possa capire il motivo della sua apparente non curanza in alcune situazioni. Maria allora decide di andare a fondo, di lasciare che il ragazzo possa esprimere sensazioni e dettagli del diabete.

Ma chi è il tenero Luigi?

Luigi allora racconta la sua storia: quella di un ragazzo che a 16 ha iniziato a convivere con il diabete ma senza macchinetta per almeno 5 mesi, probabilmente per considerazioni sbagliate del suo medico che riteneva fosse tutto frutto di una fase di sviluppo. Maria si mostra affascinata dalla sua capacità di affrontare il problema e, soprattutto, di gestire le ansie e le preoccupazioni. L’artista spiega quanto in realtà sia qualcosa che non può evitare di fare: “ lo devo controllare per forza”, dice. Ne va della sua salute fisica ma anche del suo benessere mentale. Ha ormai imparato a conviverci, lasciando che la malattia non gli impedisca di agire o che gli rovini momenti e possibilità importanti.

Il cantante cerca quindi di evitare di piangere, di arrabbiarsi, di affaticarsi, ripetendosi che non vale la pena lasciarsi sopraffare dalla negatività, che è c’è sempre di peggio. Il suo obiettivo principale infatti non è quello di cedere alle preoccupazioni o di scatenare litigi. È ad Amici per fare musica, per portare la sua arte sul palco. Tutto il resto è contorno, stando a ciò che dice a Maria. La sua non è codardia o timore di dire la propria opinione, come ha invece pensato Alex.

A questo punto Luigi si commuove e Maria è preoccupata, pensando di avergli provocato uno scompenso facendo emergere certe emozioni. Ma Luigi la riassicura. Maria, ormai in ambito di confessioni, rivela di come una volta in studio avesse la sensazione di svenire e di come si sia dovuta allontanare per misurare la pressione. Questo avvenimento l’ha condizionata sempre, temendo potesse ricapitare.

“se l’avessi tutti i giorni non sarebbe facile”, conclude alludendo chiaramente alla forza di Luigi nel convivere con il diabete.

L’articolo Panico per Maria de Filippi, lo svenimento in diretta. “Ha dovuto abbandonare il programma” Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.