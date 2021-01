Panico Uomini e Donne, Davide e Chiara d’accordo, Le accuse choc: “Put…na. Cacciateli”. Beatrice si arrabbia, Parte la denuncia. Cos’è successo 

Una nuova bomba gossip sta coinvolgendo i protagonisti di Uomini e Donne e in particolare Chiara e Davide, tronista e corteggiatrice del trono classico. Secondo la nota influncer Deianira Marzano, i due si conoscevano prima del programma e si sarebbero messi d’accordo per allungare il brodo. Questa notizia ha completamente mandato in tilt i fan di Beatrice, l’altra corteggiatrice di Davide. L’ignoranza purtroppo non ha mai limite però, e l’ennesima dimostrazione sono i pesantissimi insulti ricevuti da Chiara Rabbi in questi giorni sul suo profilo Instangram. La ragazza, stanca di ricevere l’ennesime offese e minacce, ha deciso di pubblicare parte dei commenti rispondendo una volta per tutte ad una delle peggiori categorie dei nostri tempi: i leoni da tastiera.

Fan di Beatrice contro Chiara

Se ci sembra infatti normale che ci siano degli schieramenti, chiunque può avere una preferenza tra corteggiatrici e fare il tifo per l’una o per l’altra, ci sembra assurdo che si sfoci in offese gratuite o addirittura minacce, se non auguri di morte. Insomma anche se fossero vere le dicerie che vedono Chiara e Davide uscire insieme da Uomini e Donne non sarebbe comunque legittimo insultare così pesantemente una ragazza. I Fan di Beatrice si sono infatti scagliati pesantemente contro Chiara anche se la stessa Beatrice si è dissociata e anzi si è arrabbiata per chi si comporta in questo modo

Anche durante la puntata di Uomini e Donne, diverse settimane fa, Beatrice aveva tenuto a dissociarsi da certi commenti e aveva chiesto ai suoi fan di frenarsi e moderarsi. Ma dopo le ultime indiscrezioni gli haters sono diventati più numerosi e anche più aggressivi tanto da far presagire una denuncia da parte di Chiara. Ecco una parte dei commenti e dei messaggi ricevuti dalla corteggiatrice “Vergognati Zoc..la…” “Dovresti morire di tumore te e tutta la tua famiglia capisco perché tua madre non ti voglia” “Fossi in te mi vergognerei succhia ca**i”. “Dalle nuove anticipazioni ritieniti fortunata che Davide ti abbia solo dato della falsa dovrebbe picchiarti e Bea sputarti in faccia per aver fatto perdere tempo al loro amore” ( continua dopo la foto)

La risposta di Chiara: «curatevi la cattiveria»

La protagonista di Uomini e Donne ha dimostrato molta forza e ha riposto una volta per tutte ai commenti in maniera lucida, dimostrando una grande maturità: “Non saprei neanche cosa scrivere onestamente, ci penso e rileggo ogni giorno questi messaggi scritti da DONNE e mi vergogno io… Curatevi la cattiveria e l’anima e state attenti che Instagram è un’arma e voi state sparando alla cieca, potreste colpire qualcuno molto più fragile di me e che non si limiterebbe solo a starci male! E comunque mi sono esposta ma non sarò mai pronta a insulti e brutti auguri. Comunque per ora in famiglia tutto bene grazie! E non rompetemi inventando cose assurde, ho coperto il nome perché credo di siano già frustrate e vivano una vita davvero triste, vorrei solo cercare di farvi pensare prima di scrivere certe cose ( continua dopo la foto)

Speriamo vivamente che Chiara denunci i protagonisti di questi vergognosi commenti e immaginiamo ce ne siano molti altri: le parole come dice la corteggiatrice di Uomini e Donne, vanno pesate, usarle in questo modo è reato. Ricordiamo che una recentemente sentenza ha dichiarato colpevoli di diffamazioni a mezzo pubblico i leoni da tastiera che si aggirano sui social. Quindi la pena può essere davvero molto alta. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.