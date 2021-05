panico-uomini-e-donne,-ida-beccata-in-albergo-proprio-con-lui,-scoppia-la-rissa,-chi-resta-in-mutande

Eccoci alle anticipazioni delle puntate del week end di Uomini e Donne raccontate dal Vicolo delle news. Ieri: Gemma è disperata, perchè inizia a sentire qualcosa per Aldo che va al di là di una semplice amicizia e lui è voluto uscire con Isabella. La Dama però si tira indietro, evidentemente non è così interessata a lui e perchè vede del coinvolgimento tra di loro. Dopo ciò Gemma ed Aldo sono usciti insieme la sera, hanno visto la puntata di Amici vicini vicini ma la donna denuncia il fatto che lui è stato un po’ freddino. Alla fine Aldo se ne esce affermando che per lui Gemma è solo un’amica, lasciando tutti interdetti.

Oggi: c’è la sfilata delle dame di Uomini e Donne, ma come al solito si deve prima parlare del Gemma–verso. La dama si siede al centro dello studio con Aldo e si riprende, nuovamente, il discorso relativo al fatto che lei ci sia rimasta male della chiusura nei suoi confronti, proprio ora che si era sentimentalmente esposta nei suoi confronti. Aldo allora afferma “non avevo capito che fosse presa in questo senso da me” cadendo dal pero e nello lo stupore di tutti i presenti (forse non conosce le logiche della trasmissione e pensava di essere alla bocciofila). Comunque dopo la tiritera ribadisce la decisione di voler chiudere con lei.

Ieri: Elisabetta aveva lasciato il numero a Mark (spero di ricordare correttamente il suo nome) e i due, dopo essersi sentiti a lungo al telefono, si sono anche visti. Lei, nonostante provi ancora dei sentimenti per Luca, sta provando ad andare avanti con lui. La puntata di Uomini e Donne va avanti e ad un certo punto si alzano tutti per ballare, a questo punto Luca si avvicina ad Elisabetta e le dice qualcosa, per poi andare subito verso la macchinetta del caffè. Lì c’è Mark ed Elisabetta scoppia in lacrime, uscendo dallo studio. A fine ballo va al centro Luca, per il quale sono scese due signore che però lui manda via.

Nel mentre rientra nello studio di Uomini e Donne, Elisabetta e Maria le chiede cosa fosse successo, al che Elisabetta si gira verso Luca e gli chiede cosa voglia da lei, esce quindi fuori che questa settimana si sono sentiti, mercoledì ha chiamato lei e venerdì lui, così da rinfocolare i sentimenti di lei. Dopo insistenza di Maria lei confessa che lui le ha chiesto se con Mark si fossero baciati e che lei gli manca, che gli ha fatto provare delle sensazioni che non provava da tanto tempo. Gianni lo attacca subito perchè o la prende e se la porta via o taglia completamente per non continuare ad illuderla. Lui si giustifica dicendo che evita di illuderla non accettando di vederla, Gianni gli dice che non dovrebbe nemmeno sentirla se le vuole bene.

La puntata di Oggi di Uomini e Donne: fanno vedere lo sfogo di lei, avuto ieri fuori lo studio. Si siedono quindi lei e Luca al centro studio, dove lui ribadisce che è tutto vero e che ha agito di pancia…sbagliando, non doveva porle quelle domande e illuderla così nuovamente. Marco difende la donna, dicendo che lui prima la scombussola, poi si tira indietro e alla fine è lui a doverla consolare. Luca non sa più che pesci pigliare, “quello che fa fa” è sbagliato per tutti, non è andato poi a consolarla proprio per evitare di creare ulteriori danni.

durante la puntata di Ieri di Uomini e Donne: Isabella è uscita con Maurizio e si è trovata molto bene. L’unico handicap è che lei è in pensione e vorrebbe condividere più momenti possibili con il suo compagno e il fatto che lui lavori ancora e non andrà in pensione prima di una decina di anni, un po’ la frena, ma intende andare avanti nella conoscenza. Sara e Mauro, sceso per lei, si stanno trovando bene, a lui piace tantissimo la dama ed è disposto ad aspettare tutto il tempo di cui lei avrà bisogno.

Ida è uscita con Gabriele, ex corteggiatore di Elisabetta, ( bel ragazzo con gli occhi chiari) dovevano prendersi un caffè insieme mentre alla fine l’ha portata far un aperitivo al mare; una volta tornati lei lo ha invitato in camera da lei e si sono presi il famoso caffè. Si sono trovati molto bene nella reciproca compagnia e continueranno la loro conoscenza ad Uomini e Donne. Il tema della sfilata è “Sogno di una notte di mezza estate” e la prima a sfilare è stata Gemma che ha alzato un polverone: mentre ballava il can can ha fatto vedere le sue coulotte rosa shocking, risultando molto divertente. Ed è proprio lei a vincerla! E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

