Panico Uomini e Donne: Il famoso cavaliere impazzisce e prende a schiaffi la dama. Maria furiosa lo caccia “Roba mai vista”. Fan scioccati

Eccoci alle anticipazioni di Uomini e Donne della puntata registrata ieri, lunedì 11 ottobre. Una puntata davvero ricca di colpi di scena. Nicole è uscita in esterna con Ciprian e Alessandro. Ciprian le ha parlato della malattia e della morte del padre e del suo strazio nel vederlo in ospedale inerme. Alla fine tra i due c’è stato un bacio, definito da Gianni “scontato e costruito“. Con Alessandro invece è stata lei ad aprirsi: gli ha fatto vedere una foto della mamma e una sua risalente all’epoca in cui andava a scuola. Alla fine lui l’ha portata sul terrazzo e si sono baciati.

Il bacio è sembrato a tutti più sincero e meno cercato, tra i due c’è stato davvero trasporto. Gianni ha infine accusato Ciprian di disinteressarsi di Nicole, visto che è rimasto praticamente impassibile di fronte al bacio di Alessandro (avvenuto poche ore dopo il suo). Alla fine Ciprian ha ballato con Nicole, che ha detto di non tenere conto delle loro reazioni visto che lei farà una scelta egoistica, ovvero stando a sentire le sue sensazioni e il suo sesto senso. Ciprian allora ha detto che basta un sorriso di Andrea Nicole per dimenticare tutto.

Da sabato nello studio di Uomini e Donne stranamente non è mai stata presente Isabella Ricci. Di lei non si è assolutamente fatto cenno e quindi non ci è dato sapere che fine abbia fatto la dama. Graziano è stato allontanato dalla trasmissione dopo il celebre schiaffo (dato a Vittoria). L’uomo aveva fatto intendere che la dama gli avesse regalato un paio di mutandine togliendosele al momento, e aveva detto di avere anche prove fotografiche al riguardo. La cosa

Marcello sta frequentando Marika: lei non è attratta fisicamente da lui, ma decidono di continuare a vedersi per capire come andranno le cose in futuro. Interviene Mario, che dice di non aver apprezzato da uomo il modo in cui Marcello ha trattato Ida. Anche Armando prende parola, accusando Marika di non essere interessata a nessuno e di avergli fatto solamente perdere tempo fino ad ora.

Gemma continua a frequentare Costabile. In camerino la Galgani ha accusato Tina di metterle i bastoni fra le ruote e di far scappare tutti gli uomini che tentano di corteggiarla a Uomini e Donne. Sempre in camerino ha dato un bacio appassionato a Costabile, che dice essere stato lungo ben 16 minuti! Tina, viste le accuse precedenti, le dice di non avere intenzione di minare la sua serenità con Costabile e anzi di tifare per il prosieguo del loro rapporto. Ha scatenato però ilarità il fatto che il bacio sia durato ben 16 minuti, neanche Armando ci ha creduto. Alla fine Costabile, che si è detto innamorato di Gemma, le ha dedicato il brano di Gino Paoli “Una lunga storia d’amore“.

Marcello ha avuto una crisi di pianto nel vedere la scelta di Matteo e Noemi e quella di Antonio e Angela che hanno deciso di lasciare Uomini e Donne con le nuove compagne, scatenando la curiosità di Gianni che si è insospettito nel vederlo piangere a dirotto. Marcello ha risposto dicendo di essere solamente innamorato dell’amore, una risposta un po’ vaga suggeritagli da Tinì. Non arrestandosi i lacrimoni, Gianni ha rincarato la dose chiedendo i motivi del pianto a Marcello, che alla fine ha detto di aver pensato molto alla fine della storia con la sua ex fidanzata, con la quale aveva avuto una relazione di un paio di mesi lasciandosi poi con tanti rimpianti e in modo non molto felice un anno fa.

Non è mancata l’ironia di Tina, che ha dato a Marcello un rotolone di carta per asciugarsi le m lacrime. Alla fine a consolare Marcello è andata Ida, corsa ad abbracciare il suo ex compagno anche se le lacrime evidentemente non erano per lei. Fabio si è visto con Ida e Katy. Con Ida le cose vanno bene e quindi proseguono la frequentazione. Ha chiuso invece la breve conoscenza con Katy, che non gli interessa affatto. Nicole ha eliminato un corteggiatore, credo si chiamasse anche lui Andrea. Uno comunque abbastanza marginale che ha detto di vedere più sincero Alessandro che Ciprian e quindi preferiva che alla fine la scelta fosse Alessandro.

