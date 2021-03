Panico Uomini e Donne, Irruzione a mano armata, il cavaliere over nel panico: “Abbiamo rischiato la vita”. Caos fuori gli studi. IL VIDEO

Brutta disavventura per l’ex cavaliere di uomini e donne Enzo Capo: due malviventi si avvicinano in moto e lo minacciano a mano armata. Quello che è accaduto poche ore fa ad Enzo Capo è davvero assurdo. L’ex cavaliere di Uomini e donne si trovava poco distante proprio dagli studi Mediaset, e ha subito una rapina a mano armata in pieno giorno davanti ad una stazione di servizio. L’uomo era in compagnia di un’altra persona mentre si apprestava con la sua auto di lusso a riempire il serbatoio. All’improvviso due persone in sella ad una moto si sono avvicinati e come dimostra il video pubblicato dall’imprenditore, quegli attimi potevano costargli la vita.

Enzo Capo vittima della banda del Rolex

L’ex cavaliere di Uomini e donne, grazie alle telecamere di sorveglianza, è riuscito a ottenere il video di quanto gli è accaduto e lo ha postato direttamente sui social. L’uomo si è preso un grande spavento. I malviventi hanno fatto irruzione nell’area di sosta, uno dei due è sceso dalla moto e lo ha inseguito impugnando una pistola. Come si vede ancora dalle immagini fornite, Enzo era vicino al distributore per pagare e fare benzina ma il ladro gli ha imposto di togliersi l’orologio che aveva al polso.

Senza opporsi, l’ex cavaliere over di Uomini e Donne ha fatto un passo indietro e ha consegnato il Rolex. Nel video è possibile vedere chiaramente anche le sagome dei due delinquenti e chissà se la Polizia riuscirà a risalire alle loro identità per arrestarli. Quel che resta è comunque la paura, anche perchè sarebbe potuto accadere qualsiasi cosa. Enzo ha infatti dichiarato che le pistole gli sono state puntate contro e che ha rischiato davvero per la sua vita e quella del suo accompagnatore. Una esperienza terribile.

Grande spavento per l’ex cavaliere di Uomini e donne

A bordo della sua Ferrari, oggi Enzo Capo ha rischiato davvero grosso. L'ex cavaliere di Uomini e donne ha definito tale esperienza terrificante e ovviamente non la augura a nessuno. Vedersi avvicinare un malvivente con tanto di pistola in mano fortunatamente non è normalità e quindi è difficile spiegare anche lo spavento. L'unica cosa che tutti ci auguriamo e che la polizia attraverso le immagini e il video fornito dalla Stazione di Servizio riesca a trovare le due persone al bordo dello scooter.

