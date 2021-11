panico-uomini-e-donne,-lite-furiosa-tra-ex,-l’urlo:-“ha-un-coltello”,-cavaliere-colpito-dalla-lama.-fan-sotto-choc

Alessandro Bizziato è stato vittima di un’aggressione che ha messo a repentaglio la sua vita. Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne, dove ha preso parte al trono over per incontrare una donna con cui condividere la vita. Nel dating show di Maria De Filippi l’uomo ha intrapreso una relazione con Stefania Montù. I due sono usciti dal programma insieme, felici di conoscersi all’esterno. Ma le cose non sono andate per il meglio e poco dopo la loro storia d’amore è terminata. Ma l’ex cavaliere ha trovato ugualmente una compagna, anche se questa ha un ex decisamente geloso e aggressivo.

Alessandro Bizziato, dopo la sua uscita da Uomini e Donne, ha interrotto ben presto la sua frequentazione con Stefania Montù e ha volto il suo sguardo verso una nuova donna. Adesso lei è la sua fidanzata, ma ha un passato che torna a intraporsi nella loro vita. L’altro giorno l’ex cavaliere è stato protagonista di un fatto di cronaca molto inquietante. E’ successo a Zugliano, in provincia di Vicenza, in un bar dove lui si era recato insieme alla sua fidanzata e alla figlia di lei. Ma nello stesso bar si è presentato anche l’ex della donna, che lo ha invitato a uscire fuori per un chiarimento.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha detto di no e ha seguito l’uomo all’esterno della struttura. Dopo uno scambio di opinioni che sembrava abbastanza civile, l’ex della sua attuale fidanzata ha tirato fuori una lama e lo ha minacciato di morte. Subito è passato all’attacco, prendendo di mira il viso di Alessandro Bizziato. Fortunatamente, in zona c’era la polizia che è rapidamente intervenuta a fermare l’aggressione. Il volto e probabilmente la vita dell’uomo sono stati messi in salvo da questo pronto intervento che è risultato essere davvero fortunato.

Per il momento, Alessandro Bizziato non ha sporto denuncia. Fortunatamente, l’ex cavaliere di Uomini e Donne è uscito dallo scontro completamente illeso. Ma allo stesso tempo sembra necessario prendere delle precauzioni. Presentarsi con una lama fuori a un bar è un gesto davvero estremo, che potrebbe tramutarsi anche in qualcosa di più. Capita sempre più spesso che ex gelosi decidano di fare del male agli oggetti del loro ‘amore’ (o forse meglio definirla ossessione) oppure ai nuovi ospiti della loro vita. Sicuramente, l’uomo dovrà fare i conti con questa situazione per un bel po’.

Stare accanto a una donna con un passato del genere che torna a bussare violentemente alla porta non deve essere semplice. Ma l’amore non conosce ostacoli e siamo sicuri che Alessando Bizziato farà quel che potrà per difendere se stesso e la sua nuova compagna. A quanto pare, l’ex cavaliere di Uomini e Donne si sarebbe riservato la possibilità di agire per vie legali, dopo essersi confrontato con il suo avvocato. Un ordine di restrizione potrebbe essere un primo passo per allontanare definitivamente l’uomo aggressivo dalla loro vita. Ci auguriamo che questa storia vada a finire per il meglio.

