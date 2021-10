panico-uomini-e-donne,-maria-de-filippi-si-prende-uno-schiaffo-e-reagisce-malissimo.-furiosa-caccia-tutti,-fan-sotto-choc

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Graziano Amato esagera con Vittoria. Sarà ancora il segmento senior di Uomini e Donne a catalizzare l’attenzione in puntata oggi. A generare scalpore in studio sarà in particolare Graziano Amato. Il cavaliere partenopeo, dopo aver interrotto la frequentazione con Ida Platano, sarà al centro di un altra trama sentimentale.

Nelle puntata di oggi, 14 ottobre, di Uomini e Donne, Graziano Amato racconterà di essere uscito in settimana con Vittoria, la dama però avrebbe fatto un gesto inaspettato, spiazzandolo. Il cavaliere partenopeo racconterà che Vittoria si sarebbe tolta un indumento intimo in macchina. Ma non è tutto perchè di fronte all’incredulità delle persone in studio, Graziano sottolineerà di avere dei video che proverebbero l’accaduto.

Gossip Uomini e Donne, Vittoria schiaffeggia Graziano Amato: Maria De Filippi censura la scena

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, dopo il gesto di Tina di ieri, la reazione di Vittoria, chiamata in causa dal cavaliere partenopeo, sarà furiosa. Vittoria schiaffeggerà Graziano ma la scena verrà tagliata. Le riprese del dating show di Canale5 in onda oggi pomeriggio svelano che Maria De Filippi censurerà l’accaduto e specificherà che la scelta della redazione è stata di tagliare la scena.

Oggi nei confronti del cavaliere pioverà una pioggia di critiche. Graziano Amato lascerà lo studio dopo lo schiaffo ricevuto e non terminerà la registrazione. Le anticipazioni rivelano che Maria de Filippi ha deciso di cacciare il cavaliere da Uomini e Donne, e quindi Graziano non farà più ritorno nel programma dopo l’accaduto. Una scelta che forse la conduttrice di Uomini e Donne ha preso dopo l’errore commesso in un altro episodio simile.

Maria de Filippi infatti era stata molto bersagliata e presa davvero a “schiaffi in faccia” quando la ex dama Aurora Tropea lasciò la trasmissione dopo essere stata accusata di aver scattato foto intime, mentre il cavaliere che l’aveva accusata non ebbe alcuna “punizione”. Insomma in quel momento Maria de Filippi fu veramente attaccata da tutti anche dai fan più fedeli di Uomini e Donne. Stavolta quindi furiosa ha deciso di mandare via il cavaliere e non solo.

Uomini e Donne, puntata 14 ottobre: nuovo confronto tra Marcello e Ida Platano

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà di nuovo spazio anche per Ida Platano e Marcello. La coppia si confronterà al centro dello studio e sembrerà aprirsi un nuovo spiraglio per loro. L’addio di Joele che non verrà perdonato per un gesto invece, e quindi cacciato anche lui , stando alle ultime anticipazioni, verrà trasmesso domani nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale con la trasmissione.Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Panico Uomini e Donne, Maria de Filippi si prende uno schiaffo e reagisce malissimo. Furiosa Caccia tutti, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.