Panico Uomini e Donne, violenza assurda dietro le quinte, Tina sbattuta a terra. Arriva la denuncia. Cos’è successo

Momenti di paura per Tina Cipollari dietro le quinte di Uomini e Donne. La vamp è spesso ripresa dall’amico e collega Gianni Sperti, che non perde occasione di mostrarla ai suoi follower su Instagram. Questa volta, però, a finire tra le sue stories è stato un video che ha fatto subito preoccupare i fans del dating show. L’opinionista è rovinosamente caduta a terra. Era alle prese con una simpatica sfilata nel suo lungo vestito pieno di paillettes, quando si è appoggiata a un separé che però è subito caduto. E con lui, è inevitabilmente caduta la stessa donna lasciando di stucco Gianni.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per la caduta di Tina Cipollari dietro le quinte di Uomini e Donne. L’ex marito di Simona Ventura ha infatti condiviso il video del momento esilarante accompagnandolo appunto con delle emoticon che ridono. Nonostante questo, in molti hanno domandato se l’opinionista si fosse fatta male sul serio. Del resto, l’età ormai avanza, e anche il peso è sicuramente cambiato. E poi il dating show senza la vamp non avrebbe senso, e tutti gli italiani si preoccupano tanto delle sue condizioni di salute.

Come quando, ultimamente, Tina Cipollari è mancata per diverse settimane dagli studi di Uomini e Donne senza dare spiegazioni. I fans della trasmissione di Maria De Filippi sono andati in escandescenze. Il popolo del web si è infiammato, ed è stata subito caccia ai motivi che l’hanno spinta a non prender parte alle registrazioni. In molti hanno ipotizzato potesse essere a causa del Covi, e solo quando la donna è rientrata in azione, sana e in salute, il pubblico si è tranquillizzato. Tra ipotetiche malattie e cadute improvvise non deve essere un bel periodo per l’opinionista.

Che siano queste delle secce da parte della sua acerrima nemica, Gemma Galgani? Ormai non c’è una puntata di Uomini e Donne senza un litigio tra le due donne. Entrambe capisaldi dello show, non riescono proprio a trovare un accordo. Oggi il ruolo della storica dama 71enne è messo in discussione dalla presenza di un’altra donna che ha conquistato l’attenzione di Maria De Filippi, Isabella Ricci. La competizione è già iniziata e ovviamente Tina Cipollari ne sta approfittando per complimentarsi sempre più spesso con la nuova arrivata, mettendo furbamente in crisi la sua rivale.

Non solo su Gemma, Tina Cipollari ne ha proprio per tutti. I suoi commenti sono senza filtri e spesso molto movimentati. Del resto, la vamp ne ha viste di tutti i colori. Lo scopo principale di Uomini e Donne è sicuramente quello di far trovare l’amore a persone sole. Ma sono in molti a creare varie dinamiche solo per ottenere l’attenzione del pubblico. Tina e Gianni Sperti sono diventati due investigatori e, quando capiscono che qualcuno non è sincero, subito lo fanno presente. Sembra ovvio che a volte conquistano le antipatie dei protagonisti del trono over e siano vittime di rovinose cadute sul pavimento. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

Violenza dietro le quinte, il racconto di Aurora Tropea

Roberta Di Padua ha provato a picchiare Aurora Tropea? E’ quanto raccontato dall’ex dama attraverso i social. Ecco cosa è accaduto. Aurora Tropea e Roberta Di Padua sono ai ferri corti. Le due signore del Trono Over di Uomini e Donne non sono mai andate molto d’accordo, ma nelle ultime settimane i rapporti si sono inaspriti a causa della parole di Aurora. L’ex dama del parterre femminile ha svelato un aneddoto su Roberta, raccontando in modo particolareggiato un episodio che sarebbe avvenuto dietro le quinte del dating show.

Aurora ha dato sfogo alla sua insofferenza verso i presunti atteggiamenti dispotici di Roberta e, per avallare il suo pensiero ha svelato che l’ex dama di Uomini e Donne avrebbe provato a metterle le mani addosso. “Io sono uscita per riconsegnare mi sembra un orecchino a Claudio. Sono andata verso la redazione, non ho fatto caso che Roberta stesse seduta lì in mezzo a loro, perché di solito a noi ci fanno stare tutte dentro al camerino. Lei stava lì a chiacchierare con le ragazze”.

Poi la dama aggiunge: “Non ho fatto in tempo ad avvicinarmi a loro che si è alzata in piedi e ha inveito contro di me sbraitando. La tenevano in tre, cercava di acchiapparmi e io le dicevo che non stava bene”. Dal racconto di Aurora Tropea si evince una certa aggressività negli atteggiamenti di Roberta Di Padua. Roberta ha deciso di procedere per vie legali contro le dame di Uomini e Donne che hanno pubblicamente raccontato la “loro verità” dipingendola come una persona molesta.

Per Roberta Di Padua non è affatto un bel momento, la sua relazione con Riccardo Guarnieri è terminata, lui l’ha “sbugiardata”, le sue ex colleghe di seduta hanno parlato male di lei e molti dei suoi followers hanno smesso di seguire il suo profilo Instagram. Non è un momento roseo della sua vita ma Roberta è forte e determinata e nulla sembra poter scalfire la sua persona. La dama di Uomini e Donne cammina a testa alta convinta di aver agito sempre nel rispetto del prossimo, dei presenti in studio e della redazione, non ha nulla da recriminarsi.