Panini di pasta sfoglia farciti | Basi ideali per finger food da leccarsi i baffi

Panini di pasta sfoglia farciti ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food delizioso e semplicissimo da preparare. Stiamo parlando dei Panini di pasta sfoglia farciti. Ideali come antipasto, potete farcirli a proprio piacimento in base al vostro umore, agli ingredienti che avrete a disposizione in quel momento e l’evento per il quale li state preparando.

Con soli 3 ingredienti, tutti a basso costo, potrete quindi realizzare, con pochissimo sforzo, delle fantastiche basi per creare degli stuzzichini dal sapore e dall’aspetto indimenticabili.

Facilissimi e veloci da preparare, infatti, questi stuzzichini sono la base per sfiziosi antipasti da portare in tavola per un pranzo in famiglia ma anche per le cene con parenti e amici. Inoltre, sono ideali per preparare stuzzichini per i brunch, le apericene, i buffet e le feste di compleanni sia di grandi che piccini.

Insomma, questa è una delle ricette facili e veloci da tenere bene a mente per le occasioni in cui abbiamo poco tempo per preparare qualcosa di appetitoso e accattivante con pochi ingredienti e in pochi minuti.

Per avere la variante senza glutine di questa ricetta adatta ai celiaci vi basterà usare una pasta sfoglia gluten free.

Io, dopo averli divisi a metà, adoro spalmare i due mezzi panini con della maionese e farcirli con del prosciutto crudo, delle fettine di avocado e della fontina. I vegetariani invece potranno aggiungere, al posto del prosciutto, una fettina di uovo sodo.

Dosi per: 10 panini

Realizzato in: 5 minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi in forno ventilato

Tempo di cottura: 15 minuti

Strumenti

un coppa pasta circolare

una leccarda

carta forno

un pennello da cucina

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia

1 tuorlo

semi di sesamo (facoltativi)

Panini di pasta sfoglia farciti, procedimento

Srotolate il rotolo di pasta sfoglia e, usando un coppa pasta circolare, date forma a dieci cerchietti di composto uguali che adagerete, alla giusta distanza tra loro, su una leccarda. Spennellate ogni sagoma con il tuorlo sbattuto e spolverizzatele con dei semi di sesamo o altri semini a proprio piacere. Infornate a 180° in modalità ventilata per 15 minuti.

Panini di pasta sfoglia farciti ricettasprint

Trascorso il tempo necessario, sfornate i panini e lasciateli raffreddare prima di farcire a proprio piacimento.

Panini di pasta sfoglia farciti ricettasprint