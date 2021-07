Panini sfogliati con philadelphia spinaci e pollo | facili e buonissimi

Panini sfogliati con philadelphia spinaci e pollo, un finger food facile e veloce da gustare per un aperitivo o antipasti davvero deliziosi.

Panini sfogliati con philadelphia spinaci e pollo

Una ricetta sfiziosa e accattivante, I panini sfogliati con philadelphia spinaci e pollo sono dei finger food gustosi e veloci perfetti da servire come antipasti oppure per allestire i vostri buffet o stupire gli amici per un aperitivo molto semplice ma assolutamente strepitoso.

Qui, vi proponiamo degli involtini di pasta sfoglia farciti con crema alla philadelphia che avvolge un ripieno composto di spinaci e pollo al peperoncino, una bontà davvero straordinaria. Oltretutto se lo desiderate potete sostituire e modificare la ricetta a seconda dei vostri gusti e delle esigenze,in modo da assecondare il vostro gusto e quello dei vostri ospiti ed avere sempre dei panini buonissimi.

Pochi e genuini ingredienti sono l’occorrente per portare in tavola dei simpatici finger food che stupiranno tutti i vostri commensali con semplici mosse. Ma vediamo insieme come realizzarli e vi mostro subito l’elenco degli ingredienti e il procedimento di seguito riportato per avere un risultato impeccabile.

Tempi di preparazione: 30 minuti

Tempi di cottura: 25 minuti

Ingredienti per 6 fagotti

2 rotoli di pasta sfoglia

500 g di pollo ( petto o sovracosce)

1 spicchio di aglio

Olio extravergine di oliva q.b

100 ml di panna da cucina

Sale q.b

Prezzemolo q.b

1 peperoncino

200 g di spinaci

50 g di parmigiano

Semi di sesamo q.b

300 g di Philadelphia

1 tuorlo per spennellare

Preparazione dei panini sfogliati con philadelphia spinaci e pollo

Per realizzare questi snack buonissimi e gustosi, per prima cosa cominciate riducendo a straccetti molto piccoli il pollo che andrete a versare in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva e uno spicchi odi aglio, unite anche gli spinaci ben puliti e sciacquati con acqua corrente, aggiungete un mestolo di acqua e fate scogliere un cucchiaino di polvere di peperoncino, aggiustate di sale e pepe a piacere, una spolverata di prezzemolo fresco tritato finemente a mezzaluna o al coltello, lasciate cuocete 30 minuti a fiamma bassa con coperchio, se dovesse asciugarsi troppo aggiungete altra acqua.

spinaci freschi

Trascorso il tempo necessario, gli ingredienti dovranno risultare molto morbidi, unite anche la panna mescolate e continuate la cottura per altri 10/15 minuti, infine aggiungete il parmigiano grattugiato, versate tutto il composto in un boccale per frullatore e unite anche la Philadelphia, mixate il tutto fino ad ottenere una crema omogenea e compatta.

philadelphia

Srotolate il rotolo di pasta sfoglia con la relativa carta forno e ricavatene dei rettangolini che farcirete al centro con il ripieno appena preparato, sagomate il vostro panino, distribuiteli su di una teglia foderata di carta forno, spennellate il tuorlo di un uovo su ogni superficie e terminate con qualche semi di sesamo, infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti, sfornate e serviteli caldi e gustosi, ma anche freddi sono una vera e propria bontà! Buon appetito.

