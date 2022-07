Panino con il pollo di Barbieri, lo chef svela il trucco per farlo succoso: “Ecco cosa metto al posto della maionese” scritto su Più Ricette da Redazione.

Ingredienti:

1 filone di pane casereccio

400gr di pollo arrosto

2 zucchine grigliate

1 finocchio cotto

200gr di patate cotte

Burro q.b.

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 rametto di basilico

Olio al pomodoro q.b.

Parmigiano q.b.

Salsa aioli

Preparazione

E’ una ricetta semplicissima, ma si tratta comunque di un panino gourmet. Quindi la prima cosa che dovremmo fare sarà quella di tagliare il pane e metterlo a tostare su una piastra. Importante è spennellare sul pane un filo d’olio, un po’ di sale e pepe.

Ora passiamo alle zucchine: le laviamo bene e togliamo il picciolo, il fiore e tagliamolo di lungo. Ora le grigliamo in una padella antiaderente non dovranno solo colorarsi, senza cuocerle troppo perché avranno bisogno di una seconda cottura.

Una volta cotte, prendiamo una padella, aggiungiamo un filo d’olio e mettiamo le melanzane grigliate, i finocchi, il pollo e delle patate ( le patate dovranno essere lesse, quindi mettetele in una pentola con dell’acqua, portate ad ebollizione e sbucciatele). Aggiungete nella padelle sale e pepe. Dopo aver insaporito il tutto, lasciar riposare il preparato in una ciotola per qualche minuto aggiungendo basilico e un filo di olio al pomodoro.

Ungere il pane con il sughetto rimasto in padella e farcire il panino (aggiungendo anche della pelle di pollo croccante e del Parmigiano). Chiudere il panino, schiacciarlo leggermente e tagliarlo.

Per la salsa aioli

Aglio grandi 4 spicchi

Olio di semi di arachide 300 ml

Sale fino q.b.

Succo di limone filtrato 1 cucchiaio

Pepe bianco q.b.

Tuorli (di cui 1 sodo) 3

Preparazione

E’ una salsa diverse dalla maionese, ma più carica, darà più spinta al vostro panino. Facciamo quindi un uovo sodo e poi prendiamo il tuorlo. In un mixer sminuzziamo l’aglio ( privato dell’animella) e frullate insieme a del sale. Aggiungiamo nel mixer tutto, anche i tuorli ( crudi) e frulliamo aggiungendo a filo l’olio. A questo punto dovrete procede come se fosse una maionese, quindi mentre montate aggiungete del succo di limone e sbriciolate il tuorlo sodo. Aggiustate di sale. Continua a leggere le nostre ricette su pizze e panini

