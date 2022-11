panissa-piemontese,-il-primo-goloso-per-le-fredde-serate.-altro-che-pasta-e-fagioli,-si-prepara-in-pochissimi-minuti

La panissa è una tipica ricetta piemontese dalla quale poi si sono sviluppate diverse varianti provinciali. Si tratta di un risotto tipico i cui ingredienti principali sono i fagioli rossi, vino rosso e carne di maiale come salsiccia, lardo o cotica. La preparazione non richiede molto tempo ed è molto semplice. Bastano piccoli accorgimenti per avere un gran risultato. Inoltre, è un piatto molto completo e sostanzioso quasi da considerarlo ‘piatto unico’. In sostituzione del riso si può utilizzare anche la quinoa.

Ingredienti per circa 4 persone

150 g di quinoa (messa in ammollo per circa 8 ore) o 200 g di riso

1/4 di cipolla di Tropea piccola

15 ml di vino rosso

olio evo

80 g di salsiccia o cotica

150 g di fagioli rossi

450 ml di brodo di carne

sale, pepe nero, rosmarino q.b.

un po’ di mais in scatola

Procedimento della Panissa Piemontese

Per prima cosa dovrete preparare un brodo di carne e farlo bollire per poi aggiungere i fagioli da far lessare e cuocere insaporendoli con sale e rosmarino. Nel frattempo, mentre i fagioli cuociono, prendete una padella antiaderente e fate rosolare la salsiccia ben schiacciata in un filo di olio extra vergine di oliva. Una volta cotta mettetela da parte e nella stessa padella versate la cipolla tagliata finemente, un altro po’ di olio evo e un po’ di brodo in modo che la cipolla non si bruci

Quando la cipolla si sarà imbiondita aggiungete nuovamente la salsiccia e fate sfumare il tutto col vino. Quindi aspettate che il vino evapori completamente e spegnete sotto al fuoco. Quando i fagioli saranno pronti, nella stessa pentola versate anche la quinoa o il riso e fate cuocere rispettando i tempi di cottura riportati in confezione.

Quando il riso sarà quasi pronto aggiungete nella pentola anche il condimento della padella, ovvero la salsiccia e la cipolla. Fate amalgamare per bene il tutto fino a che il brodo si asciughi. Infine, condite con un po' di mais in scatola, olio evo a crudo e pepe. E sarete pronti per servire calda la vostra panissa.

