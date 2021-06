panna-cotta-al-pistacchio,-la-ricetta-dolce-di-samya

Fantasia, passione e tradizione in cucina e Samya oggi 4 giugno 2021 ha scelto la ricetta della panna cotta al pistacchio. La panna cotta è un dolce della tradizione, un dolce facile da fare ma per le ricette Mattino 5 aggiunge anche la fantasia, il gusto del pistacchio e non solo. Ancora una volta le ricette dolci di Samya sono perfette perché facili e veloci da realizzare. La panna cotta è buonissima sempre ma soprattutto in estate perché non dobbiamo accendere il forno, la panna cotta va solo in frigo, usiamo solo i fornelli per portare la panna a bollore. in poco tempo tutto è pronto. Ecco la golosa e veloce ricetta di oggi di Samya, la ricetta della panna cotta al pistacchio con le amarene sciroppate. Non perdete questa e le altre ricette in tv, le trovate tutte nella sezione Cucina di Ultime Notizie Flash.

RICETTE SAMYA PER MATTINO 5 – PANNA COTTA AL PISTACCHIO

Ingredienti: 1 l di panna fresca da montare, 80 g di pistacchi sgusciati, 100 g di zucchero, 25 g di gelatina in fogli, 1 baccello di vaniglia, 1 pizzico di cardamomo in polvere, amarena in sciroppo q.b.

Preparazione: mettiamo i fogli di gelatina in ammollo per 15 minuti in acqua fredda. Tritiamo i pistacchi nel mixer in modo grossolano. Incidiamo il baccello di vaniglia. Nella pentola versiamo la panna, lo zucchero, il baccello di vaniglia, un pizzico di cardamomo e portiamo a bollore. Solo dopo togliamo il baccello di vaniglia e aggiungiamo il pistacchio tritato. Togliamo la pentola dal fuoco e aggiungiamo la gelatina sgocciolata bene, mescoliamo e facciamo sciogliere.

Bagniamo gli stampini con l’acqua e dividiamo il composto. Adagiamo gli stampini nella teglia e lasciamo 2 ore a temperatura ambiente, si devono raffreddare e poi mettiamo in frigo per 1 ora. Ben fredde capovolgiamo nel vassoio e decoriamo con le amarene, il loro sciroppo e abbiamo il dessert al cucchiaio.