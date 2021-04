paola-barale,-ciclone-ad-avanti-un-altro:-la-showgirl-tiene-testa-a-bonolis

Paola Barale, un ciclone ad Avanti un altro… Pure di sera! La showgirl 53enne di Fossano è sbarcata nel quiz show timonato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, portando una ventata di allegria e di stravaganza, calandosi perfettamente nel format. La sua verve creativa ha messo in scacco il tandem di conduttori, coinvolti in una gag spassosa.

“Sono stata convocata non da te e te”, ha chiosato Paola appena ha fatto il suo ingresso in studio, rivolgendosi a Laurenti e a Bonolis. Sempre riferendosi a quest’ultimo ha aggiunto: “Mi ha invitato tua moglie”.

Spazio quindi a delle simpatiche stilettate verso il modo di vestire dell’istrione romano: “Sonia, tua moglie, mi dice che tu ti vesti con la colla, cioè ti metti la colla addosso e ti appiccichi i primi vestiti che trovi nell’armadio”. Anche Laurenti non è stato risparmiato: “Pure tu Luca, da Buona domenica sempre uguale sei rimasto”.

Finita qui? Manco per idea: la Barale ha quindi fatto portare in studio un separé, dietro cui ha fatto piazzare i due conduttori. Bonolis, che ha sempre la battuta pronta per tutti e tutto, stavolta è stato preso in contropiede, non riuscendo a sfoderare la ‘massima’ giusta per stendere l’ospite. Così si è appartato con l’amico dietro al separé, mettendosi gli abiti portati dalla Barale.

Rullo di tamburi e voilà: Laurenti e Bonolis si sono mostrati con dei capi a dir poco stravaganti. “Questa è la modernità, a Milano ci si veste così”, ha scherzato Paola. “Vado a vedere l’Inter a San Siro conciato in questo modo?”, ha chiesto con ironia uno scombussolato Bonolis.

La sua pena però non si è conclusa qui perché la showgirl, prima di andarsene, ha preteso che sfilasse come se fosse in passerella. Naturalmente pure Laurenti è stato chiamato a rapporto. Risate e spernacchiamenti del pubblico hanno fatto il resto. Missione compiuta per Paola. “Grazie di essere venuta, non tornare tesoro”, la battuta finale con cui il conduttore romano ha congedato l’ospite. Giù il sipario e fine della gag.

Avanti un altro… Pure di sera!, Stefania Orlando non trova la risposta giusta

Tra i volti celebri che hanno preso parte alla seconda puntata del quiz show serale c’è stata Stefania Orlando che però non è stata fortunata nelle risposte, non riuscendo a imporsi per giungere al gioco finale.