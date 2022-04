paola-barale-lancia-la-stoccata-ai-suoi-ex:-“ecco-come-mi-sono-sentita”

Paola Barale parla dei suoi ex e ammette: “In coppia mi sono sentita solissima”

Lontana dalla tv ormai da diverso tempo, salvo qualche intervista rilasciata, Paola Barale è protagonista in teatro della commedia “Se devi dire una bugia dilla grossa”, in cui interpreta i panni di un’amante peperina. Sulle pagine del settimanale Chi Paola Barale ha ammesso di essere single e ha raccontato, senza peli sulla lingua:

“È spiacevole dire ‘sono sola’ dandogli un’accezione negativa, ci sono state volte in cui io in coppia mi sono sentita solissima, ora non mi sento sola”.

Una frase che sottolinea la maturità raggiunta ma appare anche come una frecciata ai suoi ex. Paola Barale infatti è stata sposata con Gianni Sperti e poi ha avuto una lunga relazione con Raz Degan. Di una cosa però ora è certa: vuole essere libera.



Paola Barale spiazza tutti: “L’uomo giusto? Mentre lo aspetto mi diverto con quelli sbagliati”

Impegnatissima in teatro, che è diventato ormai irrinunciabile per lei, Paola Barale ha raccontato di avere oggi molto chiaro in mente cosa vuole nella vita e sugli uomini ha ammesso: “Io posso essere l’amante, ma di un uomo libero. In attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”. Paola Barale ha dichiarato di stare bene da sola e di non essere alla ricerca a tutti i costi dell’uomo giusto, anche se di recente si è parlato di un corteggiatore misterioso. La conduttrice ha parlato anche della sua carriera e di come vive la lontananza dalla tv.

Paola Barale non ha dubbi: “Finalmente sono arrivata al teatro che è qualità”

Paola Barale ha ammesso di non aver più la popolarità di una volta, di quando conduceva Buona Domenica accanto a Maurizio Costanzo, ma questo non è un rammarico per lei. “Certo è gratificante quando una persona ti ferma e ti fa i complimenti” ha raccontato Paola Barale, precisando poi: “A me piace esserci per quello che faccio e che amo fare, se devo stare su un giornale per gossip, preferisco di no […] E ora finalmente sono arrivata al teatro che è qualità”.

L’articolo Paola Barale lancia la stoccata ai suoi ex: “Ecco come mi sono sentita” sembra essere il primo su LaNostraTv.