Paola Caruso spiazza: “Sono tornata single”, perchè è finita con Dario

Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati: arriva l’annuncio ufficiale

Paola Caruso non ha avuto certo una vita sentimentale facile, anzi. Difatti la giovane soubrette è stata costretta a tirare su il suo primo e unico figlio totalmente da sola, e poi ha avuto anche altre storie finite non proprio bene. Qualche mese fa sembrava aver ritrovato finalmente il sorriso al fianco del pugile Dario Socci. I due sono andati anche da Barbara D’Urso per ufficializzare la loro storia d’amore. Purtroppo però anche stavolta non c’è stato nessun lieto fine per Paola Caruso. Quest’ultima, giusto poco fa, ha annunciato ufficialmente su instagram che la sua storia con Dario Socci è finita:

“Come avete notato, da inizio giugno non metto più storie con lui qua su instagram…Posso dire che la nostra storia è purtroppo finita…”

Paola Caruso svela perchè è finita con Dario Socci: “Abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”

In tanti adesso si staranno chiedendo il motivo per cui è finita tra Paola Caruso e Dario Socci. Ed è stata lei stessa a rivelarlo sempre su instagram. Difatti la bionda showgirl, innamoratissima del suo chihuahua, ha dichiarato su instagram che alla fine la scelta di lasciarsi è stata presa di comune accordo perché con il passare del tempo entrambi hanno capito che non c’erano alla fine i presupposti per fare un percorso condiviso:

“Alla fine abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune…”

Ovviamente i tanti fan sono immediatamente accorsi su instagram per tirare su il morale a Paola Caruso.

Dario Socci e Paola Caruso: la rottura dopo una lunga crisi

Si segnala che la rottura tra Paola Caruso e Dario Socci non è arrivato certo come un fulmine a ciel sereno. Difatti Paola Caruso, alcune settimane fa, aveva già confessato sui social che c’era una crisi profonda con il pugile Dario Socci, aggiungendo però di non avere voglia di parlarne: “È un momento delicato, non me la sento di parlare…” E dopo un travagliato periodo ecco arrivare la decisione: Paola Caruso e Dario Socci si sono lasciati. Al momento si segnala che quest’ultimo non ha ancora espresso la sua opinione su tutta questa faccenda. Lo farà nelle prossime ore?

L’articolo Paola Caruso spiazza: “Sono tornata single”, perchè è finita con Dario sembra essere il primo su LaNostraTv.