Paola Di Benedetto e Fede “è finita”. Lei si rifugia dalle amiche, il gossip

Sembra che la love story con protagonisti l’influencer nonché vincitrice del Grande Fratello Vip 4 Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi sia giunta al capolinea. Da settimane si rincorrono voci che parlano di profonda crisi nella coppia. Nelle scorse ore sono poi emersi un paio di indizi che spingono a credere che la relazione sia naufragata. Il primo lo ha dato la stessa Di Benedetto, postando su Instagram una fotografia in cui la si vede assieme alle amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Il tutto incorniciato da una didascalia che prende spunto da un brano celebre di Ligabue: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”. Simpatico il ‘controcommento’ della figlia di Eros: “Io sono l’alcol, Sara i dischetti di cotone”.

Il secondo indizio lo ha dato l’esperta di gossip Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha dichiarato di essere entrata in contatto con una persona che conosce una coppia di amici di Paola e Federico. E tale coppia avrebbe confermato che l’artista e l’influencer “non stanno più insieme”. A ciò si aggiunge il suddetto post della Di Benedetto, quello delle ‘ferite’. Ferite che sembra che abbiano origine sentimentale, dalla rottura con l’ex membro del duo Benji & Fede appunto.

Con Rossi da tempo non si mostra più pubblicamente, tantomeno sui social. Negli ultimi giorni, inoltre, si sono fatte tambureggianti le richieste di chiarimenti da parte di alcuni followers che hanno invitato sia lei sia il fidanzato (oppure già ex) a fare chiarezza. Risposte zero: né conferme ma neppure smentite. Insomma, in questo momento appare più che palese che il musicista e l’ex gieffina non abbiano troppa voglia di confidarsi. Probabilmente per loro è tempo di riflessioni e bilanci.

Resta da capire se ci sia in corso una crisi irrecuperabile, se ce ne sia in atto una in cui c’è spazio per ricucire o se ormai la love story è andata in pezzi senza possibilità di ripensamenti. Sempre ammesso che il rapporto sia in fase di ‘burrasca’. Su tale questione sembrano però esserci pochi dubbi: Fede e Paola hanno trascorso periodi assai più tranquilli.