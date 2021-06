paola-di-benedetto-e-federico-rossi-si-sono-lasciati:-lei-conferma,-i-motivi

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati davvero. I fan hanno sperato fino all’ultimo minuto che il gossip emerso qualche giorno fa fosse infondato, invece così non è. Solo un paio di giorni fa infatti si è diffusa una voce in rete che annunciava la fine della storia tra i due giovani. Mancava però l’annuncio della coppia, erano solo dubbi basati su indizi saltati fuori sui social. Quell’annuncio, però, è arrivato oggi: Paola Di Benedetto ha confermato la rottura con Federico Rossi. Sul profilo Instagram del cantante per il momento tutto tace, ma non è da escludere che anche lui possa parlare ai fan a cuore aperto, come ha fatto lei.

I due erano andati a convivere dopo il Grande Fratello Vip 4, che ha visto trionfare proprio la Di Benedetto in finale. Nella Casa lei parlava di un grande amore, Federico le aveva dedicato una canzone e descrivevano il loro sentimento come un amore folle, vero e reale. Insomma, sembravano due persone destinate a stare insieme, anche nella loro ultima apparizione a Verissimo, soprattutto dopo aver superato già una crisi ed essere tornati insieme più forti di prima. A quanto pare, però, proprio quell’amore folle è venuto a mancare. Non ci sono altri motivi dietro la rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi se non un sentimento che è finito.

Tra le storie di Instagram, Paola ha scritto un lungo messaggio per annunciare la fine della storia con Federico Rossi. Ha iniziato parlando del distacco che in tanti hanno notato nell’ultimo periodo, un distacco che in effetti è reale. Hanno vissuto una storia d’amore lunga tre anni in cui si sono amati tanto, seppure tra alti e bassi come in tutte le storie. Stavolta però è diverso:

“Questa volta siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”

Con queste parole Paola Di Benedetto ha spiegato perché lei e Federico Rossi si sono lasciati. Non c’è stata quindi una causa scatenante, ma una presa di coscienza da parte di entrambi del fatto che il sentimento non fosse più forte come prima. Paola ha ringraziato tutte le persone che si sono affezionate a loro e che li hanno sostenuti in questi anni. Loro continueranno a volersi bene e a rispettarsi, tant’è che ha firmato il messaggio a nome di entrambi.