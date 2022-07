Paola Di Benedetto e Rkomi si sono già lasciati? Lei avrebbe un altro

Il noto rapper dimenticato dall’ex gieffina? “Si vocifera che lei già frequenti un altro”

Paola Di Benedetto e il rapper Rkomi di recente hanno ufficializzato la loro storia d’amore, dopo essere stati sorpresi mentre si scambiavano un bacio appassionato. Le ultime voci di corridoio che si stanno facendo sempre più insistenti, però parlano di una probabile crisi tra i due. A detta dei più informati, la relazione tra l’ex gieffina e il cantautore italiano sarebbe già giunta al termine. A dire la sua su invito dei fan ci ha pensato l’influencer napoletana Deianira Marzano: “Si vocifera che lei già frequenti un altro”.



La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Rkomi è finita? La frecciata di Deianira Marzano

La showgirl e speaker radiofonica Paola Di Benedetto si trova al centro del gossip, per essere uscita allo scoperto con il rapper Rkomi. In particolare l’ex gieffina è stata paparazzata insieme al cantautore, precisamente pizzicata fuori da un locale tra baci e abbracci. Poi ai tanti utenti della rete non è sfuggito lo scatto fotografico condiviso da Fedez in cui è in compagnia della moglie Chiara Ferragni, dell’ex gieffina e del collega, accompagnato dalla testuale didascalia: “Indovinate la coppia dell’anno”. Secondo alcune indiscrezioni la relazione tra il rapper e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin su cui lei ha rotto il silenzio, a quanto pare sarebbe già terminata. A lanciare una frecciatina ai diretti interessati è stata l’influencer Deianira Marzano: “Storia durata poco manco il tempo di iniziare”.

L’ex fidanzata di Federico Rossi e il cantautore milanese insieme per pubblicità?

Sempre l’influencer Deianira Marzano in questi giorni si è fatta sentire, facendo intendere che l’ex gieffina e il rapper milanese si siano messi insieme solo per far parlare di loro: “Mah che dire? Tutto quel boom e poi sono spariti. Io dico solo pubblicità per fare un po’ di rumore o forse un fuoco di paglia”. Oggi invece la blogger napoletana è arrivata a sostenere addirittura che l’ex fidanzata di Federico Rossi abbia già una nuova fiamma, di cui però al momento non è stata svelata l’identità. Al primo indizio lanciato dall’influencer di recente si è aggiunta inoltre la versione di Very Inutil People: secondo una segnalazione arrivata da una fonte vicina l’ex gieffina è stata avvistata a cena con un’altra persona, dopo l’ultima apparizione pubblica con il rapper.

