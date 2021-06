Paola Di Benedetto e Stefano De Martino, perché è un gossip inesistente

L’estate vip è ufficialmente iniziata, con i personaggi del mondo dello spettacolo e del web che (beati loro) iniziano a godersi i primi giorni al mare, anche approfittando dell’allentamento delle misure anti-pandemia. Grande protagonista sulla cover di Chi è Stefano De Martino paparazzato sulla sua barca, il “Santiago”, tra le acque della costiera amalfitana. Sulla sua vita privata, riservatissima, si cercano gossip e indiscrezioni ormai da un anno, da quando il matrimonio con Belen Rodriguez si è chiuso definitivamente. Lui non si espone ma la cronaca rosa si scatena ugualmente, come dimostra il servizio del settimanale che sottolinea come in barca con Stefano ci fosse anche l’ex concorrente (e vincitrice) del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto.

La Di Benedetto è la compagna di Federico Rossi

Davvero potrebbe esserci qualcosa tra i due? Al momento ci sentiamo di escluderlo, poiché lei è fidanzatissima con Federico Rossi, con cui da qualche mese è andata a convivere. “Adesso la Di Benedetto è in vacanza da sola sulla barca di De Martino. Sui social, tra Paola e Fede già da un po’ latitano selfie di coppia. Cosa succederà quando i due si ritroveranno a Milano nella casa nella quale convivono insieme con i loro due gatti? Ovviamente, la speranza è di rivederli insieme, in qualche selfie. Succederà? L’estate è appena iniziata“, scrive comunque Chi. Onestamente, il fatto che Paola e Federico non abbiano più pubblicato foto insieme nell’ultimo mese è un po’ poco per parlare di crisi (sono apparsi a Verissimo l’8 maggio, data dell’ultimo scatto di coppia). Va detto al contempo che su Instagram la Di Benedetto ha pubblicato un post in cui appare con Aurora Ramazzotti e Sara Daniele e che sembra parlare di un periodo non facile: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà“.

Paola Di Benedetto amica di Adelaide De Martino

Il dettaglio più interessante è però un altro. Come precisa lo stesso magazine, la Di Benedetto e De Martino non erano certo soli sulla barca. Insieme a loro, anche Adelaide De Martino, sorella di Stefano, il fidanzato di lei Emanuele Vicorito (attore) e altre ragazze. Sono tutte persone vicine ad Adelaide, compresa la stessa Paola che è molto amica della sorella di De Martino. È semplicemente questo, dunque, il motivo per cui la modella si è aggregata alla gita in barca.